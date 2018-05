(AM)Santiago y A Coruña abandonarán el Comité de Rutas si no se habla de fondos y la Xunta avanza una reunión

31/05/2018 - 15:07

Xunta acepta un encuentro para tratar una postura común y barajar la creación de un ente de coordinación, aunque no habla de dinero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS)

Los ayuntamientos de Santiago y A Coruña han anunciado este jueves su intención de no acudir a más reuniones del Comité de Rutas Áreas, convocado por el Ministerio de Fomento, si en ellas no se "ponen sobre la mesa" cuestiones de tipo presupuestario y de coordinación entre las tres terminales gallegas, mientras que el de Vigo ha supeditado cualquier acuerdo a que la Xunta equipare la inversión del ayuntamiento en Peinador.

Así lo han explicado los representantes municipales tras la reunión celebrada en Lavacolla del Comité de Rutas, en la que también han participado representantes de Aena, del Ministerio de Fomento, de la Xunta, de los tres aeropuertos gallegos y de otros organismos relacionados.

"Si el Comité de Rutas es para una reunión de este tipo, no son útiles y no es una herramienta que necesitemos", ha dicho la concejala de Turismo de Santiago, Marta Lois, tras participar en el encuentro, en el que Compostela y A Coruña han trasladado una propuesta de creación a nivel gallego de un "ente" que coordine los vuelos en la Comunidad.

En cualquier caso, tanto A Coruña como Santiago consideran que los encuentros de este comité no tienen trascendencia en tanto que no se pongan "sobre la mesa esfuerzos específicos en materia presupuestaria", por lo que no van a "pasar por más reuniones" de este tipo.

El encuentro de este jueves estuvo marcado asimismo por las ausencias, después de que el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, y la conselleira de Infraestuturas, Ethel Vázquez, cuya presencia estaba confirmada, anunciasen esta mañana que no acudirían.

En el caso de la Xunta, la decisión se tomó después de comprobar que a la reunión no acudirían los alcaldes de las tres ciudades gallegas con aeropuerto, si no los concejales, por lo que se estimó más adecuada la presencia del director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro.

PROPUESTA DE COORDINACIÓN

Aunque en el orden del día de la reunión estaba el Plan Director del Aeropuerto de A Coruña, la servidumbres aeronáuticas o el análisis del tráfico de pasajeros, los ayuntamientos de A Coruña y Santiago han aprovechado el turno de ruegos y preguntas de este encuentro para trasladar a las partes una propuesta de creación de un "ente" a nivel gallego que se encargue de la coordinación entre las tres terminales gallegas.

Así, el concejal del área de A Coruña, Alberto Lema, ha dicho que se le trasladó al Comité la "disposición de A Coruña y de Santiago de abrir un órgano de diálogo para poder trabajar en una propuesta de coordinación entre los tres aeropuertos. "Los ayuntamientos no tenemos competencias y somos los que estamos soportando la factura de la promoción aérea", ha dicho Lema, que ha pedido, dentro de esta estrategia, que se "compartan las inversiones y los gastos" para poder hacer frente de forma eficiente a la competencia de Oporto.

Para A Coruña y Santiago es necesario que este proceso de coordinación sea liderado por la Xunta, que "debe tomar cartas en el asunto" y convocar a un encuentro tanto a los municipios como a las Diputaciones y a responsables estatales para hablar de la creación de este ente.

"Antes de hablar con Aena, las partes gallegas debemos tener una reunión previa para tener una hoja de ruta común y le corresponde liderarlo a la Xunta", ha dicho Alberto Lema, para quien, hasta ahora, la Administración gallega "se inhibe".

VIGO RECLAMA INVERSIÓN

Por su parte, el segundo teniente de alcalde de Vigo, David Regades, ha constatado, tras la reunión, que la Xunta "no está dispuesta a apoyar" al aeropuerto de Vigo y, en particular, ha criticado la "parálisis" de convenio de transporte entre Peinador y la ciudad, que ya ha sido aprobado por el consistorio.

Tras las "buenas palabras" en materia de coordinación, Vigo ha asegurado que están "dispuestos a hablar" de esto si "todos ponen las mismas ayudas" y la Xunta "empieza a apostar" por Peinador.

"En el momento en que las mismas aportaciones que hace la diputación y el ayuntamiento las haga la Xunta, nosotros estaremos dispuestos a un convenio y nos sentaremos a negociar", ha apuntado Regades. En todo caso, el representante del ayuntamiento ha asegurado que participarán "siempre" en las reuniones del Comité de Rutas.

LA XUNTA AVANZA UNA REUNIÓN

A raíz de la petición de Santiago y A Coruña, la Xunta se ha comprometido a convocar próximamente una reunión para analizar la creación de este posible ente de coordinación.

El director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, ha "celebrado" que los ayuntamientos "entiendan que debe haber una coordinación de vuelos" y ha recordado que, según la Xunta, Galicia "no debe actuar como tres destinos de turismo, sino como un único destino con tres terminales".

En declaraciones a los medios, Maestro ha considerado "una actitud positiva" el "sentarse a hablar" y ha asegurado que la Xunta convocará esa reunión para "oírlos de forma detallada" y analizar esta propuesta. A la reunión está previsto que sean convocados representantes de las diputaciones implicadas y de Aena.

No obstante, a priori ha rechazado hablar de caja común de financiación para líneas aéreas. "Lo óptimo sería que no tuviese que haber esa caja común, que las compañías no tuviesen que estar subvencionadas por las administraciones", ha apuntado el director xeral.