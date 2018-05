Tribunales.-La vicepresidenta y el gerente del Consorcio de Bomberos niegan el supuesto amaño, según acusación

La vicepresidenta y el gerente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo y Juan Carandell, han negado este jueves ante el juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba el supuesto amaño de las oposiciones a bomberos del Consorcio, según la acusación.

En este sentido, desde la acusación han apuntado que los dos citados investigados han manifestado que desconocían todo, entre ello Dolores Amo ha mantenido que "no sabía nada", aunque en algunos momentos ha habido "recuerdos parciales".

Por otra parte, según la acusación, uno de los psicólogos investigados ha declarado que "no había fijación ninguna de criterios objetivos", sino que actuaban conforme al "criterio profesional", pero "se ha evidenciado que no tenían elaborado ningún perfil para la oposición".

En cuanto al gerente del Consorcio, su abogado ha afirmado que están "muy satisfechos" de lo que ha declarado y que haya podido "dar las explicaciones que tenía que dar".

De este modo, el letrado ha remarcado que ha negado los hechos por los que está investigado, al tiempo que ha aseverado que ha respondido a todo lo planteado por las partes personadas en la causa.

Cabe destacar que en esta jornada han pasado ante el juez Amo, Carandell y tres psicólogos investigados, según fuentes judiciales. Al respecto, el auto del juez apunta que "la intervención de los tres psicólogos adquiere una especial relevancia".

Las declaraciones continuarán este viernes con otros cinco investigados, entre ellos el alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol (PSOE), que voluntariamente ha solicitado comparecer, pese a su condición de aforado por su cargo de senador, así como funcionarios de la Diputación y evaluadores. Y la próxima semana, los días 6 y 7 de junio, están citados ante el juez bomberos supuestamente implicados en el presunto amaño.

En el auto judicial, el juez señala a la supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, descubrimiento de secretos y aprovechamiento de información privilegiada.

"TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES"

Como se recordará, Dolores Amo ya ha aclarado en el Pleno de la Diputación que se adoptaron "todas las garantías legales" en las oposiciones que, tras la denuncia de tres interinos que no lograron plaza, investiga ahora el Juzgado de Instrucción número 4.

Así, respondió a las 21 preguntas plateadas por el PP, divididas en tres bloques, el primero de ellos referido a las funciones del presidente y de la vicepresidenta del Consorcio, Antonio Ruiz y ella misma, respectivamente, mientras que el segundo bloque se refirió a cuestiones sobre el proceso selectivo, negando Amo haberse reunido con los interinos del Consorcio y que se organizasen por la Diputación cursos para ellos, no teniendo tampoco constancia de se les filtrasen preguntas de las pruebas.

En cuanto al tercer bloque, sobre por qué la Diputación no se ha personado en esta causa, en la que sí se ha personado como acusación particular el PP, Amo, quien recomendó a los populares que pidan "perdón" a los miembros del tribunal de las oposiciones por "poner en duda su honradez", respondió que "no cabe" que la Diputación se persone como acusación particular, pues la institución "está defendiendo la legalidad del proceso selectivo", como ya ha hecho en la vía contencioso administrativa.