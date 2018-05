El Liceu muestra una 'Manon Lescaut' reconvertida en una inmigrante en un centro de detención

31/05/2018 - 16:09

La obra reflexiona sobre inmigración y la prostitución

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El Gran Teatre del Liceu mostrará del 7 al 22 de junio una versión de la ópera 'Manon Lescaut', de Giacomo Puccini, hecha por el director de escena y escenógrafo italiano Davide Livermore, quien traslada la pieza del compositor italiano de 1892 al contexto migratorio del siglo XX en Estados Unidos, con una Manon inmigrante, y no exiliada como en la original, que termina su vida en un centro de detención norteamericano después de huir de Europa.

En rueda de prensa este jueves, Livermore ha explicado que, en su montaje, el drama lírico y amoroso de Manon y Des Grieux arranca en 1954 en Estados Unidos y no en Francia, con un Des Grieux octogenario que se dirige al centro de detención de inmigrantes Elis Island de Nueva York en el momento de su cierre para recordar la historia sentimental que vivió junto a su amada, quien murió allí años atrás.

"Elis Island fue un lugar muy significativo para muchos de nuestros antepasados que intentaron emigrar a Estados Unidos y que terminaron retenidos allí. Es un lugar que ha representado el alma de los muertos", ha remarcado Livermore, que ha indicado que justamente el centro se inauguró en 1892, año en el que Puccini compuso la versión original de la ópera.

En esta versión, la trama surge de los recuerdos del octogenario Des Grieux, que siempre está presente en escena y que a lo largo del montaje atestigua como sus memorias se hacen realidad, repasando su historia amorosa.

"Se empieza desde la juventud de los personajes en Amiens (Francia) hasta el envejecimiento y la muerte de Manon en Estados Unidos", explica Livermore.

"PROPUESTA CONTEMPORÁNEA"

Livermore, que debuta en el teatro catalán y que estrenó esta versión hace un año en el Teatro di San Carlo de Nápoles (Italia), ha defendido que se trata de una propuesta contemporánea, con una dimensión de denuncia social que "habla de la soledad y la desesperación que puede sentir una persona que emigra y se encuentra en un país nuevo", pero que también aborda otros temas como la prostitución.

En la versión del escenógrafo italiano, la juventud de Manon en Amiens junto al banquero Geronte di Ravoir, con quien sus familiares la emparejan a pesar de querer a Des Grieux, se interpreta en clave de prostitución.

"¿Es realmente una decisión libre cuando un hombre mayor te ofrece un palacio y toda su riqueza a cambio de estar con él?", se ha interrogado Livermore.

Aun así, una de las sopranos que interpreta al personaje, Maria Pia, ha indicado que el montaje no presenta solo a una Manon víctima, como se había hecho hasta ahora, sino que también muestra su versión más manipuladora: "En las anteriores interpretaciones del personaje que había hecho pensaba que ella era víctima de su destino, pero me he dado cuenta que también es un personaje negativo que consigue manipular a su amante Des Grieux", ha reflexionado.

FIDELIDAD A LA PARTITURA

A pesar de los cambios escenográficos realizados, Livermore ha querido destacar que su versión de la ópera de Puccini es fiel a la partitura original, de la que ha dicho que tiene "fuerza y gran conexión con la vida", y que también ha mantenido el vestuario de 1892.

"Es una historia muy humana que te muestra qué puede pasar en la vida cuando se toman decisiones equivocadas", ha añadido el tenor Gregory Kunde, que interpreta a Des Grieux, y que ha indicado que la pieza representa un gran reto para los cantantes por su emotividad, y ha confesado que no puede evitar emocionarse cada vez que interpreta al amante de Manon.

"Las lágrimas llegan rápido, la pieza te da un golpe de vida", ha remarcado el tenor Jorge de León, quien también interpreta al amante de Manon, y lo hace por primera vez.

La versión de Davide Livermore es una coproducción del teatro catalán junto al Teatro di San Carlo de Nápoles y al Palacio de las Artes Reina Sofía de Valencia que debuta en el Liceu, y que entre los intérpretes también cuenta con la soprano Liudmyla Monastyrska y el tenor Rafael Dávila, con la dirección musical de Emmanuel Villaume.

Considerada la obra más pasional de Puccini y su primer éxito, 'Manon Lescaut' se interpretó por primera vez en el teatro catalán en 1896, tres años después de su estreno, y en 2007 fue la última vez que pisó la sala barcelonesa.