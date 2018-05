Una merienda dará el pistoletazo de salida este viernes a Cinema Usera, con música, talleres y cine durante el verano

31/05/2018 - 16:22

Cinema Usera vuelve este viernes con una merienda como pistoletazo de salida y por cuarto año consecutivo, realizará actividades con música, talleres y cine durante toda la época estival con el apoyo de los vecinos, agentes sociales y culturales y la Junta de Distrito de Usera.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Se trata de un espacio de co-gestión cultural que apuesta por "la cultura de proximidad y la participación". En concreto, este viernes, vecinos, agentes colaboradores y amigos del Cinema están invitados a este primer evento de la programación de verano 2018.

Es una merienda para juntarse, "pasar un buen rato y decidir entre todos" las películas que podrán ver en los meses de julio y agosto. Además, darán conocer otras actividades como conciertos, talleres y proyecciones muy especiales que tendrán lugar próximamente.

Por otro lado, el sábado y el domingo se realizará un taller de autoconstrucción y señalética, de 11 a 18 horas, el primer día, y de 10 a 14 horas, con los chicos del IDY (Instituto Do it Yourself) y Todo x la Praxis. El objetivo es reparar las instalaciones con la creación de unos elementos de señalética.