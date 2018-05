Buruaga critica conclusiones "a la carta" del Gobierno sobre informe sobre el SCS y le exige que lo remita al Parlamento

31/05/2018 - 16:59

La presidenta del PP critica a Revilla por tratar de justificar lo "injustificable" en relación a las "irregularidades" detectadas

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado las conclusiones "a la carta" que ha sacado el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) del informe la Inspección Sanitaria sobre los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que, según ha insistido, revela "irregularidades" y ha instado al Ejecutivo a dejar de tener "secuestrado" el documento y remitirlo de forma "inmediata" al Parlamento regional y a la Fiscalía.

Además, Sáenz de Buruaga ha censurado también que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), trate de justificar lo que, para la dirigente popular, es "injustificable" en relación a las "irregularidades" detectadas, diciendo que éstas tienen "explicación".

En declaraciones a los medios, la presidenta de los 'populares' cántabros ha opinado que, tras el informe, "nadie" del Gobierno o de los grupos que los sustentan en el Parlamento, PRC y PSOE, puede decir que "no hay irregularidades", porque "las hay".

"No pueden continuar diciendo que no hay irregularidades porque las hay, porque las han reconocido y porque ya hay la dimisión de dos altos cargos sobre la mesa. Si hay o no hay ilícito penal eso es algo que corresponde dilucidar y decir a los tribunales no al presidente del Gobierno ni a ninguno de los consejeros", ha insistido Sáenz de Buruaga.

Por ello, la presidenta del PP ha pedido también al Gobierno que remita de forma "inmediata" el informe a la Fiscalía para que se incorpore a esas diligencias de investigación abiertas.

"Le exigimos al presidente del Gobierno que de una vez haga lo que dijo que iba a hacer si había irregularidades porque las hay en el informe y él lo ha reconocido aunque ha tratado de justificar lo que en nuestra opinión es injustable", ha dicho.

Sáenz de Buruaga ha hecho un llamamiento al presidente a abandonar la "hipocresía" y a dejar de "mirar para otro lado" y "seguir dando largas a este asunto". "Tiene que hacer todo lo contrario de lo que está haciendo", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta del PP de Cantabria y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, ha considerado "escandaloso" que Consejo de Gobierno haya "despachado" su análisis del informe diciendo que no hay ilícito penal y que luego lo haya "secuestrado", "ocultándolo" a la ciudadanía y a sus representantes políticos para, a su juicio, "tratar de impedir que saquen sus propias conclusiones" y tratar de "imponer" las del Ejecutivo.

"Desde luego esta no es la actitud ni el comportamiento de alguien que no tiene nada que ocultar y desde luego el PP no va a consentir esta ocultación y esta manipulación", ha avisado antes de asistir en el Palacio de Exposiciones a la inauguración del XIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Matronas --acto al que también ha asistido la consejera de Sanidad, María Luisa Real--.

Sáenz de Buruaga ha aludido también a la comparecencia de Real en comisión de Sanidad y ha señalado que ésta aún no está fijada pese a que el Gobierno haya señalado que se iba a intentar que fuera el lunes.