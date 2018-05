PP pide a la Junta que "no desista en la construcción del segundo hospital de la capital tras 13 años de espera"

31/05/2018 - 17:18

La parlamentaria andaluza del PP Ana Mestre, y el concejal y candidato popular a la Alcaldía de Cádiz, Juancho Ortiz, han vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía que "no desista" en la construcción del segundo hospital para la capital gaditana, "pendiente desde hace 13 años".

CÁDIZ, 31 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Mestre ha defendido el trabajo del PP por la igualdad de oportunidades y por la consecución de este segundo hospital, "una reivindicación justa y necesaria para los gaditanos", al tiempo que ha calificado de "desprecio" lo que hace "el gobierno socialista de Susana Díaz con la ciudad de Cádiz".

La parlamentaria andaluza ha indicado que "hace un año y medio propiciamos, en la Comisión de Salud, una comparecencia del que fuera consejero, Aquilino Alonso, sin que, a día de hoy, haya ofrecido novedades ni, a pesar, del cambio de titular en la Consejería de Salud, que hace oídos sordos a este compromiso".

Así, Mestre ha anunciado que "vamos a volver a retratar al PSOE para que la actual consejera, Marina Álvarez, diga que no han desistido a la hora de construir este hospital, algo que a día de hoy no es capaz de defender porque aún no se ha puesto la primera piedra".

Continuando esa línea, la parlamentaria ha insistido en que "tienen que dar explicaciones y, por ello, los parlamentario del PP de Cádiz vamos a seguir trabajando y reclamando este y todos aquellos proyectos que el gobierno de Susana Díaz incumplen con la capital".

"Es importante que el PP de Cádiz siga trabajando porque el gobierno de la Junta consiga que se licite este segundo hospital", ha recalcado Mestre, quien ha subrayado que "es necesario que Cádiz sea una prioridad y, por ello, es importante seguir reivindicando su construcción porque hay que poner a esta provincia en la agenda institucional de la Junta de Andalucía".

La parlamentaria ha censurado que "no se pueden crear a los gaditanos falsas expectativas como ocurre con este proyecto comprometido en 2005", por lo que ha apuntado que "el PSOE tiene que dar la cara con los gaditanos, ya que fue un gobierno socialista el que se comprometió con ellos en esta obra".

"Si el PSOE no cumple su promesa, algo que es previsible, será Juanma Moreno quien cumpla con los vecinos de Cádiz y ponga en marcha el segundo hospital para la ciudad", ha apostillado.

Por su parte, Juancho Ortiz ha advertido de que "no tiraré la toalla y exigiré a los responsables, el gobierno socialista de Susana Díaz, que cumpla con el compromiso del PSOE de construir este hospital", recordando que "desde el PP, gobernando Teófila Martínez, ya hicimos nuestro trabajo para que este edificio fuera una realidad poniendo el terreno, modificando el PGOU en aras de adaptar este solar".

Ortiz ha señalado que "son muchos equipamientos pendientes por parte del PSOE, como es la Ciudad de la Justicia, el Albergue Juvenil, la Residencia de Tiempo Libre, etcétera", al tiempo que ha incidido "en el poco interés de la Junta de Andalucía en iniciar la construcción del hospital, ya que en 2017 hubo un presupuesto extra de 1.000 millones de euros que se podrían haber iniciado, en parte, para comenzar los trámites de licitación de este edificio".

El candidato popular ha calificado de "agravio" lo que hace el gobierno de Susana Díaz con Cádiz "respecto a otras ciudades andaluzas como Málaga, que ya va por el tercero licitado mientras aquí no tenemos aún hospital de referencia para los más de 600.000 gaditanos de la Bahía".

Por ello, Ortiz ha advertido de que "no vamos a cesar en nuestro empeño no sólo para este hospital, sino para todas aquellas demandas que vienen realizando los gaditanos", por lo que ha exigido al PSOE local que "no se calle, que deje de estar en modo avión y que se comprometa, dejando de ser un simple palmera del equipo de gobierno local, que aún no ha apostado de manera firme y serie, sin reivindicar este equipamiento".