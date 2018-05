Los paros en Metro se mantienen tras una fallida reunión entre la dirección y los sindicatos convocantes

31/05/2018 - 17:47

Los paros parciales de cuatro jornadas en Metro de Madrid que arrancan este viernes se mantienen tras una fallida reunión durante esta tarde entre la dirección de la compañía y los sindicatos convocantes, CCOO y el sindicato de Maquinistas del suburbano.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que se ha celebrado una reunión a las 16 horas entre la dirección de Metro y estos dos sindicatos en el seno del comité de huelga.

En este encuentro, según estas fuentes, los sindicatos han planteado que se negocie en este comité el despliegue de los reconocimientos médicos voluntarios a los trabajadores de Metro para determinar si han estado expuestos a amianto, una de las reivindicaciones centrales por la que se convocan estos paros.

No obstante, según los sindicatos, Metro de Madrid se ha "limitado" a informar de el acuerdo alcanzado en la comisión de seguimiento para las medidas de retirada del amianto, en el que no están presentes estas dos organizaciones, y que no iba a abrir ninguna negociación al respecto en el seno del comité de huelga.

"No quieren negociar nada", han trasladado desde CCOO para indicar que tampoco se va a abrir en el seno de la comisión de Seguridad y Salud de Metro, órgano "que legalmente tiene la facultad para velar por la salud de los trabajadores".

En consecuencia y ante la "irresponsabilidad" de la dirección de alcanzar acuerdos en el seno de lo que denominan "comisión política" sobre desamiantado, el sindicato mantiene los paros convocados.

SINDICATO DE MAQUINISTAS HABLA DE "FARSA"

Por su parte, el sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid también ha optado por mantener los paros convocados ante la "negativa" de Metro a negociar en el comité de huelga.

En este sentido, considera una "farsa" el acuerdo alcanzado en la comisión sobre desamiantado (en el que están presentes UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato de Técnicos y Sindicato Libre) que supone un "lavado de cara" para el consejero delegado de Metro, Borja Carabante.

Además, el sindicato sostiene que los reconocimientos médicos "preventivos y voluntarios para los trabajadores tan sólo se harán una vez". En este sentido, auguran que los afectados por asbestosis (cáncer provocado por exposición prolongada al amianto) aumentarán con el paso de los años y que un solo estudio no es suficiente para hacer un seguimiento de la salud de la plantilla.

En consecuencia, los paros se convocan para los días 1, 4, 8 y 15 de junio en horario de 6 a 10.15 horas por la mañana y de 13.30 a 21.30 horas. La Comunidad de Madrid ha establecido unos servicios mínimos de hasta el 69 por ciento este viernes en el servicio de trenes con motivo de la huelga.

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS VOLUNTARIOS ANUNCIADOS POR METRO

Por otro lado, Metro va a ofrecer a todos los empleados la posibilidad de someterse voluntariamente a un reconocimiento médico para descartar cualquier problema de salud relacionado con la presencia de amianto en las instalaciones del suburbano.

Así lo han acordado hoy la dirección de Metro y los sindicatos UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato Libre y Sindicato de Técnicos durante la reunión de la Comisión de Seguimiento y ejecución de la estrategia de acción para la gestión del amianto, ha informado el suburbano.

Este acuerdo, que permite a toda la plantilla acceder a las pruebas si así lo desean, se une a la reciente decisión de ampliar el número de trabajadores sujetos a la Vigilancia Específica Sanitaria a cerca de 1.000 empleados, frente a los 470 previstos inicialmente.

Se han incluido, además de los trabajadores adscritos al mantenimiento de material móvil que ya estaban en este grupo, otros colectivos como el de escaleras mecánicas, obras o señales, entre otros. Hasta el momento, más de 390 empleados ya han llevado a cabo las pruebas médicas.