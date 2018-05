PSOE critica que el PP liquide el presupuesto municipal de 2017 con "cero inversiones" y 700 millones de deuda

31/05/2018 - 17:48

El PSOE ha criticado que el alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), haya liquidado el presupuesto de 2017 en el pleno ordinario celebrado este jueves con un balance de "cero inversiones" y una deuda acumulada que, según el grupo municipal socialista, ronda los 700 millones de euros.

JAÉN, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Fernández, ha subrayado que el PP no puede vanagloriarse de estos resultados porque además la liquidación de las cuentas esconde que la deuda del Ayuntamiento con los bancos se ha alargado pasando de corto a largo plazo, pero no se ha reducido. "Eso no puede significar nunca que el Ayuntamiento esté mejor, simplemente hemos parado para tomar aire, un leve respiro de liquidez", ha dicho Fernández.

El portavoz socialista ha recordado que la ejecución del anexo de inversiones de este presupuesto ha quedado en cero y ha reconocido que ha habido cierto ahorro en algunas cuestiones, como que la basura y la limpieza viaria ya se regulen por contrato después de años de facturación sin contrato en vigor, pero "en ningún modo el PP ha trabajado para mejorar la situación".

"Somos el Ayuntamiento con mayor dificultad financiera, que incumple la regla de gasto, sin equilibrio presupuestario, no cuadra con esto que se diga desde el PP que estamos mejor", ha indicado Fernández. Así, la deuda con los bancos, según el PSOE, es de 428 millones, 129 con proveedores, y a eso hay que sumar los reconocimientos de crédito aprobados en el año, los que restan por llegar, la deuda de organismos autónomos y del ayuntamiento, con lo que el montante global se sitúa en torno a los 700 millones de euros.

También ha recordado que el presupuesto de organismos con funciones sociales y servicios públicos importantes se ha ejecutado solo al 75 por ciento y al 50 por ciento partidas como la de conservación de barrios. Las previsiones de ingresos también se han desplomado por el efecto de las concesiones de aparcamientos fantasma nunca construidos.