Consello.- Aprobado el decreto de ayudas por la explosión de Tui, que se empezarán a pagar desde la semana próxima

31/05/2018 - 17:51

Quienes perdieron su casa podrán acceder a una subvención de hasta 125.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS)

El Gobierno gallego ha aprobado este jueves el decreto que declara la situación de emergencia excepcional y habilita las ayudas para Tui (Pontevedra), que registró la semana pasada una grave explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico, con el resultado de dos víctimas mortales y numerosos heridos.

Los primeros pagos se materializarán a partir de la semana que viene y se habilitará una partida de 5 millones para ayudar a aquellos que han perdido sus viviendas o necesitan repararlas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado que las ayudas serán "flexibles, ágiles y directas", y ha puesto el foco en los dos hijos de las víctimas mortales.

Feijóo ha explicado que el futuro de los niños lo evaluarán los servicios de menores de la Xunta, junto con su tío, que se ha desplazado a Galicia, y que también se autoriza a la Consellería responsable a habilitar ayudas para los huérfanos, que estarán a disposición de la familia de acogida o de los parientes que se hagan cargo.

En segundo lugar, el presidente se ha referido a las ayudas para el realojo en los casos en que sea necesario, destinadas a costear el alojamiento provisional de aquellas personas que lo necesiten, con 450 euros al mes para alquiler durante un plazo de dos años.

Sumarán otros 600 euros para hacer frente a los gastos de alta del alquiler, suministros y fianza. Para acceder a este alquiler, solo habrá que presentar un certificado del Ayuntamiento que acredite que su vivienda fue afectada por la explosión.

HASTA 125.000 EUROS

Feijóo también ha resaltado la financiación de la movilidad temporal de los afectados y ha avanzado ayudas directas para la construcción de las viviendas destruidas: 110.000 euros para casas habituales, con un 15% más para afrontar gastos de reposición del menaje, por lo que la ayuda ascendería a 125.000 euros.

Y otros 44.000 euros en el caso de viviendas ocasionales, con un 5% para gastos de menaje, por lo que la ayuda total se situaría en 46.000 euros.

En este caso, los solicitantes deben también presentar certificado del Ayuntamiento que acredite que son afectados por vivienda destruida. El presidente ha puntualizado que la cantidad a ingresar podrá servir para reconstruir o comprar vivienda en otro lugar.

Además, la Xunta también pondrá a disposición de los afectados ayudas directas para rehabilitar viviendas, ya sean reparaciones de mayor o menor entidad. El ingreso se materializará una vez presenten la documentación correspondiente, que en este caso es una memoria valorada.

El decreto también abre otros ámbitos de actuación como la reforma de dos escuelas unitarias, que se vieron afectadas por la explosión; y la reconstrucción de negocios, talleres y naves afectadas y de otras edificaciones.

"IMPLICACIÓN DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES"

Feijóo ha remarcado que serán ayudas con carácter subsidiario respecto a cualquier otro sistema de cobertura de daños, público o privado, del que puedan ser beneficiarios los afectados. Ha puesto el foco en las aseguradoras y ha avanzado que la Xunta estará "muy atenta al devenir judicial" para tratar de recuperar lo aportado.

"Esperamos que el resto de administraciones aprueben también las indemnizaciones que correspondan", ha sentenciado el presidente gallego, quien ha remarcado que así se podrán solucionar los distintos problemas de las familias afectadas.

"NO TENGO INFORMACIÓN NI OPINIÓN SOBRE DENUNCIAS"

Por otra parte, sobre las declaraciones del delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, negando fallos de vigilancia a las pirotecnias y asegurando que "una actividad ilegal no puede estar controlada", el presidente ha replicado que no conoce sus palabras y no tiene una opinión formada al respecto.

Sobre todo, ha asegurado, porque "no" tiene "información ni opinión" acerca de que hubiese denuncias previas en relación "al galpón" en el que estaba depositado ilegalmente el material pirotécnico.

"Si hay información contraria es nueva y novedosa, y corresponde al alcalde y al delegado del Gobierno pronunciarse", ha zanjado.