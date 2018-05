Real: El informe sobre contratación en SCS constata que el asunto se ha "desconfigurado" por "intereses políticos"

31/05/2018 - 18:42

El Gobierno ha adelantado por email el informe a los grupos del Parlamento y se registrará oficialmente este viernes

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), ha asegurado que ella ya ha dado los pasos para la remisión al Parlamento de Cantabria del informe de la Inspección Sanitaria sobre las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), un documento que, a su juicio, "constata" que el asunto de las supuestas irregularidades se ha "desconfigurado" por "intereses absolutamente políticos".

A preguntas de los periodistas en relación al informe analizado este jueves en Consejo de Gobierno, que aún no se ha hecho público, Real ha explicado que de la "decena" de contratos señalados por el PP por esas supuestas irregularidades, hay en algunos en los que no se ha encontrado "absolutamente ninguna incidencia".

En otros, ha reconocido que se han encontrado "incidencias" pero no de calado. En este sentido, a preguntas de los medios, la consejera ha vuelto a desvincular las dimisiones del hasta ahora gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Javier González, de las conclusiones del informe y ha subrayado que una cosa es "independiente" de la otra.

Así ha insistido en que la decisión de ambos de abandonar sus cargos se debió a que, para ellos, la situación generada a raíz de las denuncias de presuntas irregularidades era "penosa", "insostenible" e "injusta" y también a que, en esas circunstancias, no podían seguir realizando su labor por la "pérdida de tiempo" y "de autoridad" que este asunto les estaba suponiendo en su tarea de gestionar el SCS.

Real ha señalado que a ella le pareció "oportuno" el planteamiento de estos directivos y su decisión de dimitir al considerar que, en esa situación, su dedicación "no era útil" para el SCS.

La titular de Sanidad ha insistido en que los contratos suscritos entre 2016 y 2017 por el SCS "superan los 70.000" mientras que los que han sido cuestionados por el PP son una "decena".

También ha llamado la atención en que los contratos del primero de estos ejercicios, 2016, ya habían sido objeto de control financiero y se había considerado que la contratación era "absolutamente normal".

La consejera ha señalado que su "obligación institucional" es "tener en cuenta los expedientes", no solo el elaborado ahora a raíz de las denuncias de irregularidades sino también los relativos al control financiero a los que el SCS está sometido "continuamente" para identificar "errores" y modificar los procedimientos para que éstos no se vuelvan a producir.

La socialista ha insistido en considerar "totalmente injusto" que se continúe poniendo "en entredicho toda la contratación" en el SCS, poniendo "en la piqueta" un servicio tan "importante" para los cántabros como el de salud, cuando además ha sido catalogado "como el mejor" y el de "más alta valoración" en España.

REMISIÓN DEL INFORME AL PARLAMENTO Y COMPARECENCIA EN COMISIÓN

En relación a la remisión al Parlamento del informe, Real ha insistido en que, por su parte, ella ya ha hecho los trámites ante la Consejería de Presidencia, que dirige el regionalista Rafael de la Sierra, para que el informe sea remitido al Parlamento.

Por ello, considera que el hecho de que no haya llegado aún al Parlamento, como le ha reprochado el PP --que ha acusado al Ejecutivo de tenerlo "secuestrado"-- es por cuestiones "de procedimiento". "Yo ya lo he remitido", ha reiterado.

Real ha explicado que lo mismo ocurre con su petición de comparecencia en la Comisión de Sanidad del Parlamento para dar cuenta de este informe.

Aunque el Gobierno ha señalado este jueves que se iba a intentar que ésta se produjera el lunes, 4 de junio, el PP se ha quejado de que la comparecencia aún no está fijada.

"Yo he pedido la comparecencia en el Parlamento. Esto tiene su procedimiento, yo iré cuando se me cite", ha aseverado Real, que ha reconocido que aún no sabe cuando será citada. "No es cuestión mía", ha dicho.

Real ha realizado estas declaraciones horas después de que el Consejo de Gobierno haya analizado el informe de la Inspección Sanitaria sobre la contratación en el SCS a raíz de las denuncias de irregularidades y lo ha hecho antes de inaugurar el XIX Congreso Nacional de la Asociación Española de Matronas, acto en el que ha coincidido con la presidenta del PP de Cantabria y exconsejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga.

Poco después de las palabras de Real, el Gobierno ha informado de que la Consejería de Presidencia ha adelantado esta tarde por email el informe sobre las contrataciones del SCS a la Mesa y a los portavoces de los grupos parlamentarios.

El documento se presentará este viernes, 1 de junio, a primera hora en el Registro del Parlamento.