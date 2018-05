Moción. sánchez explorará el diálogo en cataluña partiendo de que "no hay dos bloques homogéneos"

31/05/2018 - 18:33

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, candidato a ser investido presidente del Gobierno si Mariano Rajoy no dimite antes de la votación de la moción de censura, avanzó hoy que explorará el diálogo en Cataluña "dentro del marco constitucional" y partiendo de la premisa de que "no hay dos bloques homogéneos" de independentistas y no independentistas.

Sánchez respondió así al portavoz de ERC, Joan Tardà, en el debate de la moción, manifestando su confianza de "superar la dinámica de bloques" y "abrir espacios de diálogo y consenso", porque a su modo de ver "no hay dos bloques homogéneos". Una tesis que apuntaló atestiguando que conoce a votantes del PDeCat y ERC que no son independentistas.

Eso sí, aclaró, el diálogo será "dentro del marco constitucional" que aprobaron mayoritariamente en 1978 los propios catalanes, y a partir de ahí "encontrar las bases para un proyecto común, que es España". También afirmó que él no comparte la opinión de que en España hay presos políticos.

"Lo que ofrezco es que dentro del Parlamento catalán y en el Congreso de los Diputados empecemos a hablar de cómo resolver la crisis catalana, que afecta al conjunto de nuestro país", afirmó Sánchez. "Explorar ese diálogo para encontrar una solución política a una crisis política".

31-MAY-18

