El Parlamento autonómico reitera que los aragoneses tienen derecho a la reserva hídrica para su uso exclusivo

31/05/2018 - 19:02

El pleno de las Cortes de Aragón ha reiterado que los aragoneses tienen derecho a la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos para su uso exclusivo, reclamando, tal como consta en la disposición adicional quinta del Estatuto de Autonomía, que la planificación hidrológica concrete las asignaciones, inversiones y reservas para el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento del agua de la cuenca del Ebro y los derechos que el Estatuto otorga.

ZARAGOZA, 31 (EUROPA PRESS)

Las Cortes de Aragón han acordado, asimismo, dar traslado de esta iniciativa a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para se tenga en cuenta este derecho de los aragoneses "para cuantas decisiones políticas y posicionamientos se tomen en relación con esta materia, de tal modo que se respete dicho derecho y que se contribuya a que el aprovechamiento de esta reserva en Aragón sea una realidad cuanto antes".

La iniciativa ha sido apoyada por el grupo proponente --el Partido Aragonés--, así como por PP, PSOE y grupo mixto --CHA e IU--, con 43 votos, mientras que Podemos y Ciudadanos se han abstenido, sumando 19 votos.

La diputada del PAR, María Herrero, ha lamentado que "las dos nuevas fuerzas políticas no tengan claro que ésta es una cuestión importante para defender los intereses de los aragoneses" y ha argumentado la propuesta "ante la amenaza de trasvase" frente a la que "únicamente puede salvarnos que se cumpla esta disposición del Estatuto".

Según ha sostenido, si se da ese aprovechamiento "nadie podrá decir que sobra agua, porque no sobrará". También la han presentado ante "los lentos avances" de las infraestructuras hidráulicas y "el nuevo e incierto escenario político".

NO JALEAR

El diputado del PP, Ramón Celma, ha apostado por "no jalear discurso sentimentales", sino "ser constructivos y hacer esfuerzos en buscar un pacto de Estado en política hídrica", para subrayar que para lograr el uso de esa reserva "son necesarios embalses" y desde que el PP está en el Gobierno de España en 2011 "Aragón ha sido la Comunidad con más inversión en obras hidráulicas".

La diputada del PSOE, Isabel García, ha comentado que el PAR hace esta propuesta porque "no se fía de estar en manos del PP en materia hidrológica" y ha sostenido que "sin agua es imposible construir el futuro de una Comunidad seca como la nuestra", mientras que la parlamentaria de Podemos, Marta de Santos, ha apostado por adaptar el debate sobre el agua a la realidad del cambio climático, "abandonar los dogmas y hablando de gobernanza", siendo "coherentes" con el hecho de que "cada vez llueve menos".

El diputado de Ciudadanos, Jesús Sansó, ha ironizado que "podemos estar pronunciándonos cada once años" a favor de esta reserva hídrica, pero hasta que no se pida "la plasmación práctica" de la misma, "PP y PSOE la dejarán allí, en esa disposición adicional" del Estatuto de Aragón y el diputado de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha esgrimido que "no es un planteamiento insolidario, sino de identidad y de supervivencia" y ha opinado que el uso de esta reserva "puede facilitar que no se produzca el trasvase".