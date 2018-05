Círculo Rojo presenta '52 recetas para comerse el mundo', el libro solidario para ayudar a niños enfermos

31/05/2018 - 19:14

La Casa del Libro de la Calle Orense de Madrid ha acogido en la tarde de este jueves la presentación por parte de Círculo Rojo, la editorial líder en autoedición a nivel nacional, de '52 recetas para comerse el mundo', una iniciativa en forma de libro de cocina con recetas de famosos con la que se pretende recaudar fondos para la Fundación Aladina.

En el acto, que ha dado comienzo alrededor de las 18,30 horas de la tarde, han acudido Alberto Cerezuela, director de Círculo Rojo, quien tuvo la idea de que su editorial lanzase este libro totalmente solidario y, para ello, contó con la ayuda del actor Jesús Olmedo, protagonista de la serie 'Centro Médico' y próximamente de la película 'Lope enamorado'.

Cerezo, que ha moderado la presentación, ha agradecido la presencia de los colaboradores y de todo el público a la "puesta de largo" del libro que tiene como objetivo recaudar fondos para la fundación Aladina. Además, ha adelantado que el libro incluye recetas de "todo tipo" que van desde unas cookies originales hasta un conejo recién cazado. "Es una manera de ayudar y aportar nuestro granito de arena", ha añadido el director de la editorial.

Por otro lado, ha agradecido la colaboración del actor Jesús Olmedo puesto que "sin él no habría sido posible" sacar adelante el proyecto puesto que él mismo se puso en contacto con los famosos que han colaborado aportando sus recetas para esta acción tan solidaria. Olmedo, también presente en la Casa del Libro, ha comentado que "no recuerda a nadie" que dijese que no a la iniciativa.

Así, el actor ha contado que había dos "líneas argumentales que valían su peso en oro" para aceptar la propuesta de participar en el libro puesto que iba a ser un libro editado por Círculo Rojo que es, según ha asegurado, "una familia en la que cuando entras ya no quiere salir"; y para colaborar con la Fundación Aladina "cuya labor es encomiable". "Ningún niño debería conocer la enfermedad ni el sufrimiento, pero esto es así y para eso están gente como la de Aladina que hace una labor maravillosa", ha afirmado el actos.

De parte de la fundación, la directora de Comunicación de Aladina, Wisi Sarandeses.ha agradecido tanto a la editorial como a todos los que han colaborado por haber hecho posible el libro con sus recetas para ayudar a niños que sufren cáncer. Sobre esto, ha precisado que los beneficios del libro irán destinados a las labores de la fundación que engloban la ayuda a niños enfermos de cáncer y a sus familias. "Este libro va a regalar muchas sonrisas a niños enfermos que lo necesitan", ha concluido.

La lista de colaboradores es larga e incluye personas conocidas como Bibiana Fernández, Pitingo, Merche, Alejo Sauras, María Castro, Fernando Romay, Carla Goyanes, Fernando Andina, Diana Palazón, Almudena Cid, India Martínez, El Arrebato, Nuria Gago, Elia Galera, Enrique Arce, Ricardo Arroyo, Antonia San Juan, Manuela Vellés, Olivia Molina o Kira Miró, entre otros.

De hecho, algunos de los famosos se prestaron a hacer la receta y plasmarla así en un libro que cuenta con un formato de atractivo visual a lo largo de sus casi 140 páginas. Así, en el libro se puede encontrar, entre otras muchas recetas, la información necesaria para hacer las cookies de Sara Escudero o el revuelto de morcilla de Nerea Garmendia.

Además del director de Editorial Círculo Rojo, el propio Jesús Olmedo, y representantes de la Fundación Aladina, han participado en la presentación como Nacho Guerreros, Adriana Torrebejano, Luis Larrodera, Álex Adrover, Alejandro Tous, Eva Almaya, Norma Ruiz, David Andrade o Jordi Rebellón. Todos ellos también han aportado su plato preferido con un único objetivo: ayudar a niños y jóvenes a luchar contra el cáncer. "Todas las recetas llevan algo de cada una de las personas", ha destacado Cerezo.

Por último, el director de Círculo Rojo ha reiterado las gracias a los colaboradores y asistentes en Madrid y ha invitado a todos a "comprar, regalar, hacerse fotos y publicar en redes sociales para difundir" en libro de recetas porque "su causa no puede ser mejor", recaudar fondos para niños y familias que lo necesitan.