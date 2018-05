Pérez Rubalcaba sobre la moción: Tiene pinta de que sale, crucemos los dedos

31/05/2018 - 19:42

El exvicepresidente del Gobierno y exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, confía en que finalmente saldrá adelante la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. "Tiene pinta de que sale, crucemos los dedos", ha afirmado este político cántabro.

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado el también exsecretario general del PSOE en declaraciones realizadas antes de la conferencia de educación que ha impartido este jueves en el Ateneo de Santander.

Aunque se ha mostrado reacio a predecir el resultado de la moción de censura que ha debatido este jueves en el Congreso de los Diputados y que se votará este viernes, Pérez Rubalcaba ha deseado que "ojalá salga". "Ya queda poco".

A preguntas de los periodistas, ha asegurado no tener "ni idea" acerca de si Rajoy optará por dimitir. "Me dicen que no" se ha limitado a señalar.

Pérez Rubalcaba, que fue vicepresidente del Gobierno durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, imparte este jueves la conferencia titulada 'Algunas ideas recibidas en educación' ante un Ateno lleno.

Entre los asistentes han estado la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y exsecretaria general del PSOE en la comunidad, Eva Díaz Tezanos; la presidenta del Parlamento regional y también exlíder de los socialistas cántabros, Dolores Gorostiaga; el exconsejero de Educación Ramón Ruiz, y la diputada regional del PSOE Silvia Abascal.

El Foro de Educación Cantabria ha organizado esta cita con Pérez Rubalcaba, en la que también intervendrá la vicepresidenta de la entidad, Yolanda Valle.

El encuentro también con la participación de Jesús G. Barriuso, expresidente del Consejo Escolar de Cantabria, que hablará sobre 'Cantabria: la educación que importa'.