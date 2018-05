El PAR cree que "esto no acaba aquí", habrá futuros vaivenes, que "perjudican a los aragoneses y a España"

31/05/2018 - 19:51

La portavoz adjunta del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes autonómicas, María Herrero, ha sostenido que "lo que estamos viendo hoy" con la moción de censura al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, "es el eslabón más de una cadena de desaciertos, desatinos y un auténtico dislate", que "no acaba aquí" porque "habrá futuros vaivenes" y "nos va a perjudicar a los aragoneses y va a perjudicar a España".

ZARAGOZA, 31 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos del Parlamento autonómico, que ha celebrado sesión plenaria, Herrero ha explicado que no se refería "a que gobierne un partido u otro, sino a la situación de inestabilidad, a este tira y afloja con el que generamos poca confianza" y que "se resume en una falta de madurez democrática".

A su entender, "cada uno piensa por sus intereses; si me interesa que haya elecciones o no, y no creo que es lo que haya que hacer, sino pensar si interesa o no al país". Ha agregado que "con esto vamos a retroceder", cuanto "se estaba avanzando en creación de empleo y mejora de la situación".

La diputada del PAR ha ahondado al opinar que lo que está ocurriendo "nos hace mucho daño internacionalmente" y "no es la situación que va a generar un bienestar".

Herrero ha considerado que todos los partidos políticos "tendríamos que hacer un reflexión profunda hacia dónde queremos que vaya esta sociedad, este país y hacer un política desde la responsabilidad y no desde el simple electoralismo, sino pensando en el bien de los españoles y de los aragoneses".

La parlamentaria ha esgrimido que "a la sociedad española nos faltan unos cuantos lustros de democracia para tener una madurez y una formad actuar en política que vaya más allá de los intereses cortoplacistas de cada partido en un momento dado, que es como se está actuando en este momento, en los últimos años y últimos tiempos".

Ha reconocido que "han pasado muchas cosas que han dañado el sistema y que denunciamos y repudiamos totalmente, pero no se está dando ejemplo de que lo que vaya a venir vaya a ser mucho mejor, en un sentido u otro".

ELECCIONES

La portavoz adjunta del PAR ha apuntado que la moción de censura es una "herramienta que hay en la Constitución y se puede utilizar", pero ha advertido de que el nuevo gobierno "va a estar apoyado por partidos que son anticonstitucionales" por lo que "no sé cuál puede ser el escenario", para entender que debería haber elecciones para que quien gobierne lo haga elegido por los ciudadanos.

Por su parte, ha expuesto que seguirán defendiendo "una postura centrada, moderada, con un sentimiento de Estado, aunque seamos un partido aragonesista".

En este punto, ha manifestado que "hay muchas cuestiones fundamentales para nuestra bienestar y desarrollo que no se están cumpliendo como debería porque la situación política viene paralizando todo".

Por eso, ha dicho que el PAR va a seguir "poniéndolas encima de la mesa y lo vamos a exigir, pero difícilmente vemos que pueda cumplirse con el aparente gobierno que podamos tener".