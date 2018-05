Moción. rivera acusa a sánchez de "legitimar" el discurso de los independentistas al convertirlos en "aliados"

31/05/2018 - 19:50

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó este jueves al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de "legitimar" el discurso de los independentistas al convertirlos en "aliados" en su moción de censura para sustituir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

En el debate de la moción de censura, Rivera subió a la tribuna en su turno de réplica explicando que se había propuesto "no bajar al barro". "No me veo capaz de bajar hasta donde usted ha bajado", dijo a Sánchez.

Le acusó de mentir al explicar sus conversaciones y aseguró que lo mismo que le explicaron a él que si Rajoy seguía en el Gobierno no apoyarían el 'techo de gasto' y aplicarían la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los vetos en la Mesa del Congreso de los Diputados, eso mismo le trasladaron al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

Negó además que el PSOE propusiera negociar una fecha de elecciones, porque lo que quiere es "gobernar durante un tiempo", ya que tiene "mucho tiempo libre en Ferraz". Añadió a continuación que no contaría lo que hablaron en sus conversaciones privadas sobre Pablo Iglesias o sobre Mariano Rajoy "porque yo no soy como usted".

Rivera aconsejó a Sánchez que descarte el "vuelo gallináceo" y le reprochó que dedicara a ERC "la mitad de la vehemencia, de garra, de pasión" que a él, señalando como "enemigo" a Ciudadanos y convirtiendo en "aliados" a quienes dicen que los españoles son "bestias con taras genéticas". "Va a legitimar todo ese discurso", le afeó, y por eso le devolvió su "no es no", el mismo que Sánchez prometió en la investidura de Rajoy y en los Presupuestos Generales del Estado, esta vez para su moción de censura.

"Claro que hay que censurar" al Gobierno, concluyó, pero no con el apoyo de quienes quieren "liquidar" España, por lo que pidió a Sánchez que sea "un poquito más beligerante" con los independentistas "y un poquito más amable" con quienes comparten la defensa de la Constitución. "No se equivoque de adversario", le advirtió.

(SERVIMEDIA)

31-MAY-18

CLC/caa