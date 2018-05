"Lo más urgente" es que Rajoy deje el cargo, pero Sánchez debe presentar su "hoja de ruta", considera IU

31/05/2018 - 20:23

La diputada de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, ha señalado este jueves que "lo más urgente" es que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, deje el cargo, pero ahora el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien defiende una moción de censura en el Congreso de los Diputados, debe presentar una nueva "hoja de ruta" con cambios en la agenda política, social y económica.

ZARAGOZA, 31 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Patricia Luquin ha expresado que IU ha defendido la moción de censura "por una cuestión de higiene y salud democrática" ante una situación de "corrupción estructural".

"Es fundamental que el PP se marche de las instituciones y seamos capaces de cambiar las políticas" que ha implementado Rajoy y que, a su juicio, han causado "inestabilidad y un gran deterioro en todos los niveles", ha continuado Luquin. Ha considerado que la ausencia, esta tarde, de Rajoy del Congreso es "una falta de respeto a las instituciones". "Corruptos fuera", ha proclamado Patricia Luquin

La situación del PP era "insostenible" porque "no se podía explicar en Europa la sentencia" de la Gürtel, que indica que "el PP lleva financiándose de forma irregular hace más de 15 años", lo que "no puede mantenerse en un país europeo y democrático", por lo que Rajoy no puede estar "ni un segundo más". La corrupción "campa a sus anchas", ha asegurado. .