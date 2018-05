Termina sin acuerdo la reunión entre PSOE, CHA y ZEC para alcanzar un pacto de izquierdas

31/05/2018 - 20:34

Socialistas y aragonesistas exigen que la representación en las sociedades recuperen la proporcionalidad del pleno El alcalde lamenta que la izquierda escenifique el apoyo al PP en el "peor momento" de los populares por la moción de censura

ZARAGOZA, 31 (EUROPA PRESS)

La reunión entre Zaragoza en Común (ZEC), PSOE y CHA para conformar una mayoría estable que garantice políticas de izquierdas en el resto del mandato ha concluido sin acuerdo después de más de dos horas de reunión, si bien los tres partidos se han vuelto a citar para la próxima semana.

La reunión ha sido convocada por el alcalde, Pedro Santisteve, que ha citado al portavoz del PSOE, Carlos Peréz Anadón, y al de CHA, Carmelo Asensio, a quienes les ha trasladado un documento "abierto" en el que se abordan las sociedades y patronatos con el objetivo de conformar una mayoría de izquierdas en los órganos de gobierno de estas entidades "reevaluando la configuración de las mismas".

El documento también recoge la propuesta de llegar a acuerdos en temas fundamentales como movilidad y línea 2 del tranvía, plan de inversiones en vivienda, ordenanzas fiscales de 2019 y el presupuesto de 2019.

Asimismo, se incluye un marco de diálogo mediante la creación de una mesa tripartita para trabajar de forma sectorial cada tema y la propuesta de ZEC añadía la petición de compromiso del PSOE y CHA de asistir a las reuniones de los organismos autónomos para facilitar el quorum mínimo para su constitución y llevar a cabo las transferencias de crédito pendientes en estos organismos.

Desde PSOE y CHA se ha incidido en que el Gobierno de ZEC vuelva a la situación anterior del 9 de febrero en las sociedades municipales al ser la fecha en la que se varió la proporcionalidad del pleno en la composición al hacer una interpretación de la Ley de capitalidad que otorgaría la mayoría absoluta a ZEC.

RECTIFICAR

Asimismo, ambos partidos han exigido que el Gobierno municipal de marcha atrás en el decreto del pasado 29 de mayo por el que se invalida la moción aprobada por la oposición en la que se condicionaba a que el crédito de las sociedades pasara por el pleno para su aprobación.

Pérez Anadón y Asensio han emplazado al Gobierno a que este viernes, antes del pleno, se reuniera la Junta de Gobierno para adoptar ambas peticiones a lo que el alcalde ha respondido: "mañana no hay reunión del Gobierno, sino que hay convocado un pleno en el que, lamentablemente, se escenificará que la izquierda deja la iniciativa al PP".

"Nosotros hemos ofrecido un acuerdo de izquierdas en las sociedades municipales y no vemos voluntad política, sino que inciden en el bloqueo y la oposición al Gobierno con el apoyo al PP en el peor momento de los populares", ha dicho el alcalde en referencia a la moción de censura del PSOE a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Santisteve ha abundado en que el Gobierno de Zaragoza "está dispuesto a todo siempre que haya acuerdos con voluntad de ejecución". "Por eso hemos ofrecido unos acuerdos lo suficientemente amplios". A su parecer, el documento que han entregado a PSOE y CHA recoge "temas que interesan a los ciudadanos" y ha pedido que la izquierda apoye estos acuerdos".

OPORTUNIDAD

"Estamos dispuestos a hablar sin condiciones y el martes habrá una nueva reunión porque la moción de censura debe trasladarse al Ayuntamiento con la voluntad de llegar a acuerdos de efectivo cumplimiento", ha enfatizado el alcalde.

Por su parte, el portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, ha dicho que la propuesta es "supergenerosa ante una situación de excepcionalidad del país para aislar al PP en todas las instituciones" y ha lamentado que PSOE y CHA no hayan querido hablar de asuntos concretos.

Pérez Anadón ha señalado que el objetivo de la moción de censura para impedir que el PP gobierne "ya se dio en Zaragoza hace tres años" con el acuerdo de la izquierda para investir al alcalde. "El problema es cómo se ha ido degenerando la situación y el decretazo -del 29 de mayo-- no es la mejor forma de propiciar la normalidad".

Carmelo Asensio ha sentenciado que "no hay acuerdo y no se negocia nada que no pase por retomar la situación previa al 9 de febrero". "Si el Gobierno reconoce que se ha precipitado y que ha sido una decisión poco acertada el compromiso de CHA será sentarse a dialogar todo para buscar acuerdos amplios desde la izquierda evitando que la derecha gobierne en Zaragoza".

Su impresión es que al Gobierno de ZEC "le queda poco recorrido. Está solo y si le preocupa el año de legislatura que falta debería buscar la fórmula para rectificar y desatascar los proyectos de las sociedades y patronatos y así recuperar la normalidad democrática", ha instado Carmelo Asensio.