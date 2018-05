Rueda, "seguro" de que Rajoy "sabe perfectamente lo que tiene que hacer" sobre su futuro tras la moción

31/05/2018 - 20:42

El vicepresidente de la Xunta advierte de que los compromisos del Gobierno con Galicia "se tienen que mantener, gobierne quien gobierne"

PONTEVEDRA, 31 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Xunta y presidente provincial del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, se ha mostrado "seguro" de que el aún titular del Gobierno central y líder de su partido, Mariano Rajoy, "sabe perfectamente lo que tiene que hacer" sobre su futuro político tras la votación de la moción de censura.

"Hay que hablar del día a día y la realidad, y Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno porque ganó las elecciones", ha afirmado Rueda, en declaraciones a los medios de comunicación previas al comité ejecutivo provincial del PP de Pontevedra.

Alfonso Rueda ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de que el presidente de la Xunta y presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, opte a la sucesión de Rajoy. "Lo respondió claramente", ha señalado, en alusión a la intención de Núñez Feijóo de mantener su compromiso con Galicia en tanto no tiene "ningún protagonismo de poder".

Ante lo eventual de que el PP pierda la votación, Rueda ha insistido en que "los compromisos" del Ejecutivo central "sin ninguna duda se tienen que mantener, gobierne quien gobierne".

Para el vicepresidente de la Xunta, no hay "ninguna duda" de que así será "si sigue siendo Mariano Rajoy", pero si finalmente es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien alcanza la presidencia, "Galicia se lo va a exigir", ha advertido.

VIGILANTES

"Somos del PP pero antes que eso somos el Gobierno de Galicia y tenemos clarísimo que hay intereses que afectan a todo el mundo, no solo a los que votan a un partido concreto", ha explicado Alfonso Rueda.

Por eso, ha asegurado que desde la Xunta estarán "vigilantes" a la gestión por parte de un posible Gobierno estatal encabezado por el PSOE, porque "todo aquello que está en marcha y proyectado en los presupuestos se tiene que cumplir".

No obstante, Rueda ha mostrado su preocupación por "los compromisos que se hayan podido adquirir al margen de los focos y los micrófonos con algunos partido que han comprometido su apoyo" al PSOE para secundar la moción de censura. "No queremos que a nadie se le quite nada, pero a quien no hay que quitar es a Galicia", ha advertido.

Alfonso Rueda ha arremetido contra las "ansias de poder como sea y a costa de lo que sea" por parte de Pedro Sánchez, además de criticar a los partidos que le apoyarán por "pensar en sus intereses partidistas y territoriales".

Sobre estos, ha afirmado que "están pensando en todo menos en la estabilidad del país", frente al discurso en el que Rajoy ha apelado a "la necesidad de mantener un gobierno en España que garantice la estabilidad".

Precisamente, el vicepresidente de la Xunta ha reprochado a Sánchez que "no vale ese criterio de cambio de opinión" en tanto los presupuestos que "hace una semana" le parecían "lo peor de lo peor y absolutamente nefastos", ahora le resultan "válidos".