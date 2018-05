Moción. sánchez emplaza a iglesias "a trabajar con humildad y con una fuerte dosis de realismo"

31/05/2018 - 20:43

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, emplazó este jueves al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a "trabajar con humildad y con una fuerte dosis de realismo", porque "conviene que no engañemos a la ciudadanía para no quebrar expectativas".

En su réplica a las intervenciones de los portavoces de Unidos Podemos, Sánchez aseguró que tienen una "hoja de ruta de la convocatoria de elecciones anticipadas", ofreciendo el consenso de un horizonte electoral, y mientras tanto se cumplan ciertos "objetivos", de los que reconoció que unos son "ideológicos" y otros de "necesidad".

"Mi intención no es pecar de poca ambición", sino que se impone una "autocontención" por la "responsabilidad" del momento, dijo. Dejó claro que la "hoja de ruta" de su Ejecutivo –en el caso de llegar al Palacio de La Moncloa– tiene un "final". "No quiero engañarle, tenemos que ir a unas elecciones porque esta legislatura ha acabado, no por nosotros, sino por una sentencia y casos concatenados de corrupción", añadió.

Sánchez apeló al entendimiento entre PSOE y Podemos: "Sentemos las bases para ver si podemos llegar a acuerdos en el 'techo de gasto' y en Presupuestos Generales de 2019, será la mejor contribución que podemos hacer".

El líder del PSOE se dirigió a Iglesias y le agradeció "el tono y la apuesta por esta candidatura sin haber negociado nada, porque es un buen comienzo para que podamos entendernos".

"Hoy es un buen día para la izquierda y para los progresistas, y esta cámara hoy ha hecho un buen servicio a la democracia poniendo fin al Gobierno de España", concluyó Sánchez.

(SERVIMEDIA)

31-MAY-18

MML/CLC/caa