Bendodo (PP-A) sobre moción de censura: "Es un amalgama de intereses personales y lo último que se mira es el de España"

31/05/2018 - 21:08

Dice que Susana Díaz "es la socialista menos favorable a esta moción de censura de todos los socialistas" españoles

MÁLAGA, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP-A y presidente de los 'populares' malagueños, Elías Bendodo, se ha referido este jueves a la moción de censura que se está debatiendo, de la que ha dicho "es el resultado de un amalgama de intereses personales y partidistas" y "en lo último que se está mirando es el interés de España y los españoles". "Es una huída hacia delante del PSOE, en concreto, del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a partidos independentistas y radicales", ha advertido.

A juicio de Bendodo, la moción de censura "es el interés personal" del secretario general del PSOE "de ser presidente a toda costa y cueste lo que cueste". "Es un señor que no tiene otra cosa que acaparar protagonismo con esta moción de censura perjudicial y nociva para los intereses de España y los españoles", ha advertido.

Bendodo, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que "la estabilidad política es fundamental en un país que ha atravesado una situación económica tan difícil como la que lo ha hecho España en los últimos años".

"Ante esta situación la estabilidad es la palabra más importante y la que tenemos que conjugar todos en nuestro país. Nuestra obligación era propiciar crecimiento y expectativa de futuro para todos los españoles y eso es lo que ha hecho el Gobierno del PP, de Mariano Rajoy, en los últimos años", ha sostenido.

Para el dirigente 'popular', "esta idea choca frontalmente con el PSOE", que, ha dicho, persigue "lograr el poder a toda costa". "Nunca en la historia de España se ha investido un presidente del Gobierno que no haya ganado las elecciones", asegurando que, si prospera este viernes la moción de censura, Pedro Sánchez, "con el peor resultado en la historia del PSOE, va a ser presidente del Gobierno con el apoyo de todos los que quieren destrozar España".

Ha recordado, además, que tanto Pedro Sánchez como el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, "han llegado a decir que nunca, nunca, pactarían con los independentistas o con los nacionalistas vascos".

Por otro lado, ha advertido que si la moción sale adelante será "un gobierno que responde a esos intereses personales y partidistas", preguntándose "cómo va a gobernar un partido con 84 escaños", ha señalado, por lo que "es justo todo lo contrario que se necesita hoy".

Así, ha insistido en que "esta operación" puesta en marcha desde la mañana de este jueves "no responde al interés general, que es lo que deben mirar todos los políticos", es "una huída hacia delante del PSOE, en concreto, de Sánchez, junto a partidos independentistas y radicales".

"Esto no es nada bueno para España ni para los españoles", ha dicho Bendodo, al tiempo que ha señalado que "ahora mismo hay un Gobierno serio y responsable, con unos presupuestos aprobados". "Qué mayor estabilidad da un país que unos presupuestos aprobados y una capacidad de consenso de siete grupos políticos", se ha preguntado, lamentado que "días después se produce esta moción".

De igual modo, el presidente del PP de Málaga ha hecho hincapié en que el PP "va a seguir trabajando a favor de la recuperación, luchamos contra la corrupción y lo decimos alto y claro", ha afirmado, añadiendo que "defendemos los intereses de España: lo decimos y lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo con la misma confianza de los españoles".

"Se hace un flaco favor España, damos una mala imagen a nivel nacional e internacional y un mal mensaje a los mercados", ha reiterado Bendodo.

Cuestionado por si cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe dimitir, Bendodo ha afirmado que "soy un presidente de provincia, por tanto, a esas profundidades no me voy a meter y no creo que lo deba hacer". No obstante, ha defendido que Rajoy "hará lo que siempre ha hecho, que es mirar por los interés de España y los españoles".

DÍAZ: "ES LA SOCIALISTA MENOS FAVORABLE A ESTA MOCIÓN"

Sobre si esta moción de censura puede influir en Andalucía, se ha mostrado convencido de que la presidente de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "es la socialista menos favorable a esta moción de censura de todos los socialistas de España", por lo que "tendrá que dar muchas explicaciones ahora".

En este punto, ha recordado que se han aprobado unos PGE con el voto en contra del PSOE y "la enmienda a la totalidad de los diputados socialistas al presupuesto", recordando que fueron calificados por Díaz como "los peores para la región y Sánchez dice que va mantener las cuentas del PP cuando él mismo enmendó a la totalidad", ha criticado, tachando la situación de "preocupante".

Por todo ello, ha afirmado que la justificación de la moción de censura "realmente obedece a tácticas personalistas de Sánchez fundamentadas en una sentencia", advirtiendo, al respecto, de que en política "la coherencia es muy importante".

"En unos meses --ha continuado-- puede haber más sentencias y los que han presentado mociones y han pedido dimisiones por una sentencia estoy convencido de que tendrán que ser coherentes y pedir dimisiones y presentar mociones de censura por otra sentencia", en relación con el caso de los ERE en Andalucía. No obstante, ha dicho que aún no hay sentencia sobre ese procedimiento, por lo que "no nos adelantemos".