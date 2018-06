MÉS per Menorca encara la moción de censura con "escepticismo"

1/06/2018 - 12:38

MÉS per Menorca encara la moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con "cierto escepticismo" y considera que es el momento "de dar voz a los ciudadanos y apostar por la democracia".

MENORCA, 1 (EUROPA PRESS)

"Eso quiere decir que cualquier escenario se debe resolver en clave de estabilidad y de recuperar los mínimos democráticos, que incluye el dialogo con todas las comunidades y en especial con Cataluña, para que se abra la vía política y se acabe con el articulo 155", han señalado los menorquinistas a través de un comunicado.

MÉS per Menorca entiende que la moción de censura "era necesaria por imperativo ético y político": "No puede ser presidente del Gobierno central aquella persona que no asume las responsabilidades por corrupción", han indicado.

Sin embargo, han matizado que la moción "es contra la corrupción y a favor de la democracia, no a favor de Pedro Sánchez".