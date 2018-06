Javier Guillén, sobre Froome: "Si está resuelto y no se declara ninguna sanción será bienvenido" a La Vuelta 2018

1/06/2018 - 12:55

El director general de La Vuelta, Javier Guillén, se ha referido este viernes al ciclista Chris Froome, aún a la espera de que se resuelva por vía judicial su posible sanción por dopaje, y ha dicho, sobre su participación en la prueba ciclista española de este año, que arranca en agosto en Málaga capital, que le "gustaría que el tema estuviera resuelto", incidiendo en que "necesitamos una resolución".

"Si está resuelto y tiene una sentencia que no le declara ninguna sanción será bienvenido el 25 de agosto", cuando dé comienzo La Vuelta 2018, pero, ha continuado, "si es sancionado no podrá estar", asegurando que "no voy tomar parte de lo que debe ser el fallo del fondo del asunto".

Así lo ha señalado el director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, que ha participado junto al alcalde, Francisco de la Torre, y al presidente de la Diputación, Elías Bendodo, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange, Laboratorios VIR, Heineken y la Diputación Provincial de Málaga.

Ha agregado, además, que la resolución, "que se necesita", ya se tenía que haber tomado con anterioridad al Giro de Italia. "Es imperiosamente necesario que se tome con anterioridad al Tour de Francia, porque los efectos de no tener una resolución ya los estamos viviendo".

En este sentido, ha aludido a que "hoy no sabemos quién es el ganador de La Vuelta a España 2017, pero es que a lo que el Giro de Italia 2018 se refiere no sabemos tampoco qué es lo que va a pasar pero sí que sé que la imagen se ve comprometida desde el punto de vista de que estamos hablando de si será o no el ganador, de qué pasará en el Tour de Francia o qué dejara de pasar". "Hablamos de todo, menos de lo que interesa, que es de deporte", ha lamentado.

Cuestionado por si es un nuevo golpe a la credibilidad del ciclismo, ha afirmado que "estos casos no ayudan", aunque ha dejado claro: "Nuestro sistema es el que mejor funciona porque en el ciclismo los casos de dopaje se siguen, persiguen, investigan y juzgan". "Aquí está por determinar ante qué tipo de caso estamos y no es el mismo caso de los vividos en la época oscura del ciclismo, pero es cierto que tenemos que estar muy atentos y no bajar el listón".

RELEVO ESPAÑOL

De igual modo, sobre el relevo en el ciclismo español, ha afirmado que "dudo" de que Alejandro Valverde se vaya retirar: "Es el mayor juvenil que tenemos por las ganas y por la pasión con la que monta en bici".

Además, ha hecho hincapié en que "hoy sí creo que hay un buen relevo" y "viene una generación pegando fuerte y creo, además, que van a estar a la altura de lo que hemos tenido en los últimos años", asegurando que "parecía imposible" antes.

Cuestionado por la jornada ciclista femenina en la Vuelta a España, ha manifestado que, como aficionado del Atlético de Madrid y tal y como dice su entrenador, Cholo Simeone, cree que hay que ir "de año en año" y que el crecimiento de esta carrera sea "sostenido". "De nada vale pasar de un día a siete o de siete a 21 para que muera por sí misma", ha apostillado.

Así, se ha decidido pasar a dos días y la idea es llegar a tres aunque el "ideal" es cuatro, según Guillén, quien ha agregado que cuando tengan el "esqueleto de La Vuelta" plantearán más o menos días: "Lo que sí tenemos claro es que hay que ir partido a partido".

Por otro lado, ha señalado en relación con la polémica de las azafatas que "las tenemos muy presentes", además de que ha destacado que han llevado a cabo "una transformación del protocolo de azafatas; hemos sido sensibles a la polémica, hemos tratado de aunar todas las sensibilidades y consideraciones; hemos hecho cambios en protocolo de actuación en el podio...".

Asimismo, ha recalcado que "seguimos teniendo azafatas y siguen conservando los mismos puestos de trabajo que antes de la polémica".

Por último, también se ha referido a la importancia de La Vuelta Junior Cofidis, "otro ejemplo de que es una carrera que vertebra y tiene un compromiso social con los más pequeños, como tenemos con el deporte femenino".

Para el director general de la prueba, se trata de "algo más que una carrera de niños", al introducir, "con la excusa de la bici, formación no sólo en ciclismo sino de salud, nutrición y seguridad vial". "Llega cada año a 25.000 niños y está teniendo sus frutos porque ya hay tres profesionales", ha finalizado.