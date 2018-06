CCOO y UGT se concentran contra la "precariedad" laboral tras las dos muertes en el derrumbe de la obra de Chamberí

1/06/2018 - 13:07

CCOO y UGT se han concentrado este viernes en la Puerta del Sol contra las condiciones de trabajo y la "precariedad laboral", tras el accidente ocurrido el pasado 22 de mayo en el derrumbe del edificio situado en el número 19 de la calle general Martínez Campos de Madrid, donde fallecieron dos personas y las otras 24 muertes a "consecuencia de la siniestralidad laboral".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos se han reunido a las 11 horas frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, bajo el grito de consignas como "no más muertos en la construcción", "la siniestralidad mata" o con pancartas de 'stop a la siniestralidad laboral'.

Después, han leído un manifiesto conjunto en el que han señalado que "la pérdida de derechos de los trabajadores se traduce en más accidentes laborales y en un empeoramiento de las condiciones de salud y seguridad".

Además, han colocado dos ataúdes de cartón con unas flores rojas y con dos cascos de obreros, en forma de recuerdo de los dos fallecidos en la obra de Chamberí. "En primer lugar, queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad a las familias y los compañeros de las víctimas por el derrumbe de la estructura del edificio del número 19", han indicado al comienzo del manifiesto.

Después, han exigido la derogación de la Reforma Laboral, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo, y combatir las "principales" causas de la siniestralidad en las empresas, como son, a su juicio, "la temporalidad, la precariedad, la subcontratación, la desigualdad, la ausencia de formación y la falta de implantación de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas empresas".

Asimismo, han pedido "una mayor dotación de recursos humanos y materiales" en la Fiscalía, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en el Instituto de Regional de seguridad y Salud en el Trabajo "para ser más exigentes y realizar un mayor control del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales".

En declaraciones a los periodistas, el secretario general de UGT, José María Álvarez, ha instado a los gobiernos autonómicos a poner medios "para que se pueda acabar con esta situación", como derogar la reforma laboral "porque la precariedad mata" y "en buena parte esta situación que tenemos es como consecuencia de la falta de medios y de derechos que tienen los trabajadores".

Por su parte, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, ha indicado que se manifiestan en contra de los accidentes laborales que están ocurriendo en la región, "como desgraciadamente hace una semana con el de derrumbe en la calle Martínez Campos".

"En concreto, el sector de la construcción una vez que tiene mucha más actividad hay muchos más repuntes de accidentes mortales y esto ocurre porque las empresas no están cumpliendo con el plan de riesgos laborales y no invierte en prevención de riesgos laborales. Queremos que haya medidas por parte de la administración y queremos que esas empresas no puedan ir a concursos públicos de ningún tipo", ha señalado.

"MEDIDAS MÁS FUERTES"

En cuanto a la propuesta de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de que los inmigrantes sin papeles puedan trabajar legalmente de forma temporal en sectores como el de la Construcción, Reillo no está de acuerdo, porque lo que quieren es que haya "trabajadores formados".

"No me voy a meter en lo que plantee un Ayuntamiento en el que, además, tampoco son sus competencias. Entiendo que quiera que los sin papeles tengan trabajo pero creo que el ámbito laboral tiene que dejarlo a parte, porque no es su cometido", ha insistido.

En esta línea, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha señalado que la concentración de este viernes es para seguir denunciando que en esta Comunidad y en España "por ir a trabajar te puedes morir porque puedes sufrir un accidente".

"Tenemos que seguir pidiendo medidas más fuertes a las administraciones y a la Justicia, aunque estas cosas también se producen como consecuencia de una organización del mercado laboral que ha estado totalmente descompuesta, que ha debilitado la capacidad de los trabajadores y nos encontramos con las subcontratas que donde el último que cae es un trabajador. Lo de Martínez Campos es un accidente laboral, no es un suceso", ha aseverado.

Al igual que Reillo, Cedrún ha sostenido que en la construcción la persona que trabaje tiene que estar en unas condiciones óptimas y, en el caso de la inmigración, a su parecer, "el problema es más serio". "Es hora de que en este país reconozcamos a todos los trabajadores, pero no es competencia del Ayuntamiento", ha añadido.

Por último, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Construcciones y Servicios de CCOO, Vicente Sánchez, ha pedido que "no ocurra este año lo que ya ocurrió el año pasado que es un incremento del 30 por ciento de la siniestralidad mortal en el sector de la construcción". "Por ello exigimos al Ayuntamiento y a la Comunidad que se pongan todas los medidas disponibles para que esto no ocurra", ha reivindicado.