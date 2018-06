PP-A acusa a Díaz de permitir "traición a Andalucía" y pide que aclare si dimitirá tras la sentencia de los ERE

1/06/2018 - 13:05

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha acusado a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, de permitir "la traición a Andalucía y a España" al apoyar la moción de censura presentada por el PSOE y le ha pedido que aclare si ella dimitirá cuando se conozca la sentencia del juicio sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

López ha advertido de que con la moción de censura que ha salido adelante "queda muy claro que gana el PSOE de Pedro Sánchez y Susana Díaz y que pierde España y Andalucía" y ha asegurado que Andalucía "será la que pague la inestabilidad en términos de empleo, bienestar e igualdad respecto a otras regiones". "Susana Díaz ha vendido a los andaluces, y de puertas para adentro el 'sí Bwana' a Sánchez será para toda la legislatura, mientras que Juanma Moreno seguirá defendiendo esta tierra, pese a quien le pese", ha dejado claro López.

Ha lamentado que "una vez más los intereses personales y partidistas han estado muy por encima del bienestar de andaluces, que llevamos una legislatura moviéndonos constantemente en la inestabilidad por culpa de Susana Díaz, con su empeño de irse a Madrid y ahora al apoyar la moción de censura".

Tras calificarla de presidenta "débil", López considera que "una presidenta fuerte en la defensa de los andaluces nunca hubiera accedido a esta moción de censura, que es una traición a España y Andalucía".

Asimismo, considera que el respaldo a esta moción "ha desmontado por completo todas las mentiras fraguadas por Díaz en estos meses, como el hecho de que diga que 'Andalucía tiene estabilidad', cuando Andalucía no puede tener estabilidad con un Gobierno en España débil e insostenible" o el hecho de que Díaz dijera hace cuatro días que "no podía haber concesiones ni acuerdo con los independentistas", mientras que este viernes "ha salido adelante la moción de censura que ella ha apoyado con los populistas, con los que quieren romper España y con los amigos de ETA".

"El jueves Pablo Iglesias dijo que su objetivo es construir una república plurinacional, y Pedro Sánchez consintió", se ha lamentado López, quien ha reiterado sus críticas por que Díaz "traiciona a Andalucía al permitir un Gobierno en España con populista, los que quieren romper España y con los amigos de ETA".

López ha citado otra "mentira" de Díaz, la cual había aseverado que "no avalaría a Rajoy para que aprobara sus PGE a costa de Andalucía", ante lo que López considera que "ahora Díaz se tiene que tragar sus palabras, porque Sánchez va a gobernar con los presupuestos del PP". "Díaz había dicho literalmente que no estaba dispuesta a que Rajoy aprobase los PGE para salvarse él y su legislatura a costa de Andalucía, pero es curioso que ahora sí está dispuesta a que Sánchez se salve a sí mismo a costa de todos los andaluces", ha lamentado López.

Otra "mentira" en la que, para el PP, incurre Díaz, es relativa al modelo de financiación, de forma que "mientras que Díaz dice que su prioridad es cambiar el modelo, Sánchez dice que no va a resolver ni renovar la financiación de las comunidades autónomas porque no tiene los mimbres". "Díaz ha demostrado en las últimas horas que el único que luchaba por una financiación justa era Juanma Moreno, y Rajoy tenía un compromiso para acabar con el anterior modelo", ha aseverado.

López ha recordado que Susana Díaz, cuando se presentó a las primarias del PSOE "dijo que Pedro Sánchez no era de fiar; no era de fiar para gestionar el PSOE pero sí es de fiar ahora para presidir España" y ha criticado la "soberbia" de la presidenta de la Junta, la cual "ha firmado una hipoteca con Sánchez, y la vamos a pagar todos los andaluces; vamos a pagar esa ambición personal, y esa traición a Andalucía de Susana Díaz y Pedro Sánchez, aliados con populistas, independentistas y los amigos de ETA, es la mayor traición en la historia de la democracia en la comunidad andaluza".

López ha pedido a Díaz que aclare si va a dimitir cuando salga la sentencia de los ERE, ya que "apoyando esa moción de censura ha abierto la veda y está sentada en un polvorón de 150 causas judiciales abiertas en contra de una corrupción institucionalizada del PSOE". Ha recordado que van seis sentencias del Tribunal de Cuentas "que están obligando a distintos cargos del PSOE a devolver más de seis millones de euros estafados a todos los andaluces".

CIUDADANOS, "RESPONSABLE DIRECTO"

La dirigente popular considera que esta moción de censura "no ha surgido por casualidad, sino que está orquestado y preparado por PSOE, Podemos, independentistas, amigos de ETA y también con Ciudadanos" y a éstos últimos López la acusa de "ser responsables directos de que hoy haya un gobierno en España con radicales y con los que quieren romper España y Andalucía", aludiendo a las palabras de Sánchez "que desveló las conversaciones privadas con Ciudadanos con motivo de la moción de censura, donde Ciudadanos dijo que su objetivo era romper la estabilidad de España y el Gobierno para conseguir rédito electoral".

"Ciudadanos es cómplice y responsable de que el Gobierno de España esté en manos de quien ésta", ha lamentado López.

En ese sentido, ha preguntado al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, si le va a pedir explicaciones a Díaz por permitir la moción "y ha vendido Andalucía y los andaluces".

Por otro lado, López ha aludido a la llamada 'dimisión trampa', toda vez que tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera hablaban de la dimisión de Rajoy, cuando "se trata de una 'dimisión trampa' que también habrían preparado y orquestado Ciudadanos y el PSOE", ya que "si hubiéramos ido a una investidura con otra persona que no fuera Rajoy, quedaba muy claro que ni PSOE ni Ciudadanos iban a mantener la misma postura de la anterior investidura".

"No todo vale en política, algunas veces se gana y otras se pierde y quien decide cuándo se gana y cuándo se pierde son los españoles votando en las urnas, ha aseverado López, para la que "este acuerdo contra España y contra Andalucía, no tiene precedente ni justificación de ningún tipo". "No vale sacar banderas ni golpes de pecho ni pronunciar la palabra España cuando en el corazón sólo les late la ambición personal", ha aseverado la dirigente popular andaluza.