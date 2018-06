"A veces me produce usted miedo", reprocha Fernández (PP) al diputado de Podemos Enrique López

1/06/2018 - 13:14

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha revelado este viernes que uno de los diputados de Podemos en el parlamento asturiano, Enrique López, le produce "miedo físico". Así lo ha afirmado la dirigente 'popular' desde la tribuna de la sesión plenaria, donde estaba defendiendo una iniciativa de su partido y criticando la situación estatal tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

OVIEDO, 1 (EUROPA PRESS)

Las críticas de Fernández hacia el "espectáculo bochornoso" que a su juicio constituyó la moción de censura propiciaron las protestas de algunos diputados asturianos en la Junta General del Principado de Asturias, incluidas desde las filas de Podemos.

La situación obligó a intervenir a la diputada de IU María Josefa Miranda, que entonces estaba presidiendo la sesión y que reclamó silencio ante la intervención de Mercedes Fernández. "Yo no necesito que nadie hable por mí, ni usted tampoco", respondió a Miranda la líder del PP asturiano.

Fue entonces cuando se dirigió a Enrique López, mirándole muy seria. "Ni nos van a arrinconar ni a humillar públicamente, ni usted, que a veces me da miedo. Y eso a mí no me ha pasado nunca en ningún parlamento; miedo físico por la forma e inquina con la que se dirige a nosotros", le espetó.

En el debate, relativo a una iniciativa relacionada con el transporte, no intervino López por parte de Podemos, sino su compañero Héctor Piernavieja, quien optó por tomarse a broma las palabras de Fernández. Pidió a López que se moviese para ver si tenía "cuernos y rabo".

Piernavieja reconoció además que se lo había pasado "realmente bien" escuchando a la política del PP porque le recordabba al "típico personaje de película americana, una persona medio loca, que va con una campana gritando que el fin está cerca".

En su intervención, Mercedes Fernández, alertó de un "drama social" para España con el cambio de Gobierno y pronosticó que lo que ocurrirá es que volverán otra vez tres millones de españoles al paro.

Desde IU, Ovidio Zapico criticó su discurso "cargado de rencor y resentimiento" y dijo que sonaba a "despedida de ciclo". Mientras, el diputado del PSOE Nino Torre consideró que la intervención de Fernández era la prueba de que el PP asumía su papel en la oposición e insistió en que este viernes era un "día feliz" para el país.

INICIATIVA APROBADA

A pesar de las críticas recibidas hacia su discurso, Mercedes Fernández logró el apoyo de todos los grupos para su iniciativa. Sólo votó en contra el PSOE, partido que gobierna en Asturias.

Así, tanto Podemos, como IU, como Foro y Ciudadanos terminaron apoyando la proposición no de ley del PP que pide al Ejecutivo regional que establezca un abono joven de transporte para menores de 31 años de 25 euros, único para toda Asturias.