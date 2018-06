Nuevo gobierno. sáenz de santamaría se enorgullece de la "herencia en positivo" que deja el gobierno del pp

1/06/2018 - 13:13

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, se enorgulleció este viernes de la "herencia en positivo" que deja el gabinete de Mariano Rajoy al nuevo presidente, Pedro Sánchez.

Se pronunció en estos términos en declaraciones a los periodistas después de que el Congreso de los Diputados avalara la moción de censura impulsada por los socialistas para arrebatar el poder a Rajoy.

Preguntada por el futuro, Sáenz de Santamaría defendió que el PP tiene un "equipo" con el que hay que hablar y al que se tiene que "cuidar". "Se afronta con la tranquilidad de que dejamos el país muchísimo mejor de lo que encontramos", expuso.

"Nuestra herencia es una herencia en positivo, es un país que crece, que crea empleo y que lo cogimos cuando llegó a seis millones de parados", recordó, al tiempo que argumentó que "cuando uno ha hecho las cosas con amor a su país tiene ese tranquilidad".

Después de que Sánchez espetase al PP que "lo primero que tiene que hacer es renovar su liderazgo", la vicepresidenta en funciones le respondió que "tiene muchísima tarea en el Gobierno" y debe dejar al PP hacer lo que tenga que hacer.

La moción de censura salió aprobada con 180 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDECat, PNV, Compromís, Bildu y Nueva Canarias), 169 en contra (PP, Ciudadanos, UPN y Foro) y la abstención de la diputada de Coalición Canarias.

Al no tener acta de diputado, Sánchez es el primer presidente que no se ha votado a sí mismo y que no tiene escaño en el Congreso de los Diputados. De momento, confirmó Sáenz de Santamaría, no ha habido contactos para el traspaso.

(SERVIMEDIA)

01-JUN-18

MFN/caa