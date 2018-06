Igual se congratula del archivo por la Fiscalía de dos denuncias contra los diques de la Magdalena

1/06/2018 - 13:22

La plataforma 'Salvar La Magdalena' convoca una nueva concentración de protesta este sábado en la Plaza de Pombo

SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha valorado positivamente que la Fiscalía haya archivado dos de las denuncias contra la construcción de los diques de La Magdalena.

Ha explicado que ahora sólo queda una basada en una infografía que "ópticamente" no se corresponde con la realidad, pero ha asegurado que las cifras y las medidas cuantificadas "corresponden perfectamente". Sin embargo, la Plataforma Salvar la Magdalena asegura que hay 80 metros de diferencia entre lo construido y el proyecto que salió a información pública.

Preguntada por la prensa sobre el archivo de las dos denuncias, Igual lo ha valorado como "positivo" ya que el objetivo de la construcción de los diques era "que no perdiésemos la playa". "Es necesario porque si no, no tenemos playa, y a las pruebas me remito" porque "todos los años tenemos que pedir que se rellene", ha argumentado.

"Esta es la solución", ha asegurado la alcaldesa. "Era lo que necesitábamos" los santanderinos para "poder disfrutar de la playa" durante todo el año porque "está orientada hacia el sur y es donde más resguardados estamos".

En este sentido, ha manifestado que la Universidad de Cantabria concluyó en un estudio que la construcción del dique era "la mejor solución" y que hasta ahora "solamente" existía la playa en temporada de verano, "con lo cual para turistas o para los veraneantes", pero "es nuestra playa", ha apostillado.

En cuanto a la denuncia que queda vigente tras haberse archivado las otras dos, ha explicado que se basa en un documento de más de 200 páginas en el que aparece una infografía "que no está a escala" y en la que "parece, o dicen ellos, que ópticamente" no se corresponde con la obra llevada a cabo.

Sin embargo, ha recalcado que, en cuanto a las medidas y las cifras cuantificadas, "todo está perfecto y exacto".

Por otro lado, la regidora ha recordado que se trata de una obra ejecutada por el Gobierno central y que la playa ya tenía un espigón anteriormente, "aunque ha habido gente que lo ha negado", ha dicho.

También ha manifestado que "quien quiso hacer alegaciones tuvo su tiempo" y que "cada uno con todos los respetos del mundo puede manifestar su opinión, cada uno puede protestar", pero que "aquí lo que estamos tratando es de tener playa para todos los santanderinos", ha reiterado.

CONCENTRACIÓN CIUDADANA

Mientras tanto, la plataforma 'Salvar la Magdalena' ha convocado una nueva concentración ciudadana para volver a exigir la paralización de las obras y la búsqueda de alternativas para evitar "un daño irreversible" a la ciudad.

Esta vez será el sábado, en lugar del domingo, y en la Plaza de Pombo en lugar de en la propia playa. El encuentro tendrá lugar a las 12 horas, y actuarán en él los poetas Fernando Abascal, Paloma Bienert y Merche Fernández, así como los cantantes Phil Grijuela y Chema Puente.