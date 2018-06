PP pide una "solución urgente" para la vía entre las calles Cyesa y Ricardo Ortiz por su "estado lamentable"

1/06/2018 - 13:22

La iniciativa para arreglarla, la segunda más votada en los Presupuestos Participativos de todo Madrid

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes una "solución urgente" para la vía entre las calles Cyesa y Ricardo Ortiz, en Ciudad Lineal, al encontrarse en un "estado lamentable" sin alcantarillado, sin luz y sin asfaltado.

Los vecinos piden un proyecto de rehabilitación general con una inversión de 1.358.000 euros para solventar esta situación que afecta a más de 3.000 vecinos del barrio de Ventas desde hace 30 años.

Tal y como ha explicado a los medios de comunicación un vecino, de nombre Hugo, los terrenos fueron adquiridos por una empresa privada para construir un parking subterráneo. Sin embargo, al haber arroyos en el subsuelo, los vecinos "impidieron la construcción porque no era segura". "En venganza, el empresario lo tapió y levantó el suelo", ha relatado. Los terrenos se expropiaron en 2015 y el Ayuntamiento recuperó la titularidad en 2016.

Almeida ha criticado que "el Gobierno de la gente que venía a promover la participación ignora a la gente e ignora la participación". El portavoz de los populares en Cibeles, que ha estado acompañado por las ediles Paloma García Romero y Begoña Larraínzar, ha pedido a la regidora, Manuela Carmena, que "haga caso a los vecinos y no permita que esto se prolongue en el tiempo".

"Si han hecho presupuestos participativos que lo respeten y lo ejecuten de manera inmediata. Son problemas terrenales que sospecho que a Carmena no le interesa demasiado resolver los problemas de los madrileños", ha criticado.

Sobre el nivel de ejecución de los presupuestos participativos el año pasado, Almeida ha indicado que en 2017 no llegaron al 10 por ciento, lo que se traduce a su juicio en "una estafa a los madrileños", ya que "no se puede decir que participen en estos presupuestos". "Manuela Carmena tendrá que asumir alguna responsabilidad al respecto, no puede seguir mintiendo y creando falsas ilusiones", ha expresado.

Los vecinos han manifestado tener "problemas de seguridad, salubridad, contaminación". "Lanzamos el año pasado una propuesta en presupuestos participativos que es la primera en todo el distrito y la segunda en todo Madrid; después dijeron que nos dirían algo en el mes de marzo y aún esperamos que nos digan cuándo se va a hacer", ha concluido.