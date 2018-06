Igual considera "imposible" gobernar "entre 20", sin programa político y con los PGE de otro partido

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha manifestado hoy que "tiene que ser muy difícil, y además diría que imposible" gobernar "entre 20", sin tener programa político y adoptando, "porque no les queda otra manera", unos presupuestos "que no han elaborado ellos", lo que en su opinión es una situación "nefasta para nuestro país".

SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)

Así ha respondido la alcaldesa del PP al ser preguntada por la prensa sobre la moción de censura contra Mariano Rajoy. Igual ha asegurado que ya "es difícil gobernar hablando y escuchando a todo el mundo, pero teniendo un programa político, teniendo unos presupuestos aprobados y teniendo el norte y la línea de actuación bien fijada".

Por eso, para la alcaldesa "tiene que ser muy difícil y además diría imposible" gobernar "entre 20, sin tener, porque no sabemos qué programa político y adoptando, porque no les queda otra manera, unos presupuestos que no han elaborado ellos" y que además "se han atrevido a criticar".

Esta situación "lo único que nos da es una inestabilidad política" que España "no se puede permitir, pero así es como está la situación", ha sentenciado Igual.