Carmena dice que con la "experiencia histórica" de moción la sociedad reclama "una democracia sin corrupción"

1/06/2018 - 14:00

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha declarado que con la "experiencia histórica" de la moción de censura por la que Mariano Rajoy ha sido desalojado de la Presidencia del Gobierno se manifiesta que la sociedad reclama "una democracia sin corrupción".

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"No puede ser la corrupción, no puede ser un elemento constante en la política", ha defendido tras visitar la Feria del Libro. La regidora ha destacado que la corrupción "no puede ser, no es tolerable".

"Queremos que haya una democracia sin corrupción y esperamos que el nuevo presidente sea capaz de tomar las medidas necesarias para que el proceso que hoy ha empezado transcurra por el camino que todos deseamos", ha indicado.

Preguntada por la salida del Gobierno del hasta ahora ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Carmena ha remarcado que las administraciones tienen que dialogar siempre entre sí, independientemente de cuál sean los gobiernos y grupos políticos que las gestionen, y que desde Ahora Madrid supieron negociar con él aunque no sin "dificultades".

"Supimos vencerlas pero quedaba mucho por hacer porque los ayuntamientos quieren que haya una política diferente de contabilidad financiera y esperamos que la FEMP, con Abel Caballero como presidente, tenga una actitud importante para hacer cambiar la línea del señor Montoro y continúe ahora la línea de deseo de los ayuntamientos con el nuevo gobierno socialista que esperamos que se constituya", ha trasladado.