UPO, UAB y RTVE proponen la electroencefalografía como método de análisis de la percepción audiovisual

1/06/2018 - 14:11

La percepción audiovisual se lleva analizando durante décadas con multitud de metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

Personal de investigación de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) y del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) junto con el Instituto de Radio Televisión Española (Irtve), han publicado un artículo en la revista JoVE (Journal of Visualized Experiments) en el que se explora el método de análisis de la electroencefalografía para analizar la percepción audiovisual.

Según un comunicado, este grupo de investigación, que lleva años aplicando técnicas propias de la neurociencia al campo de las ciencias de la comunicación, en el artículo 'Using electroencephalography measurements and high-quality video recording for analyzing visual perception of media content', considera que la ventaja del método propuesto es que se plantea una triangulación del registro de parpadeos como marcadores de atención, a través de diferentes fuentes de validación, con la electroencefalografía como una de ellas.

El método puede ser también utilizado para analizar la actividad del cerebro y la información en diferentes bandas de frecuencia de los espectadores durante el consumo de contenidos audiovisuales. Los resultados de este tipo de estudios pueden resultar de gran utilidad en la creación de contenidos audiovisuales de mayor interés o efectividad en el proceso comunicativo.

La percepción audiovisual se lleva analizando durante décadas con multitud de metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas. Fruto del trabajo desarrollado por la unión de estas tres instituciones públicas --UPO, UAB e IRTVE--, se han presentado interesantes resultados acerca de las diferencias en la percepción audiovisual en base al estilo de montaje y en base a la profesionalización de los espectadores.

La revista JoVE publica contenido audiovisual de experimentos científicos de laboratorios de investigación de todo el mundo con el fin de contrastar y compartir métodos y técnicas innovadoras. Está indexado en PubMed y es líder en videos revisados por pares (peer-reviewed) sobre metodologías científicas de esta base de datos. Sus contenidos son también distribuidos a través de plataformas de formación de excelencia para favorecer el aprendizaje de estudiantes de grado en áreas como la Biología, la Química, la Psicología o la Ingeniería, entre otras.