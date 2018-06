Carmena avanza que no descartan cambiar el nombre de las calles sin tener que invocar a la ley de Memoria Histórica

1/06/2018 - 14:19

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha avanzado que el Gobierno municipal no descarta cambiar el nombre de las calles sin tener que invocar a la Ley de Memoria Histórica después de que ayer un juzgado rechazase el cambio de denominación de la antigua calle General Millán Astray.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Tras hacer un recorrido por la Feria del Libro, la alcaldesa ha expuesto que lo que sugieren algunas de las sentencias judiciales que están llegando al Consistorio es que "quizás el Ayuntamiento podía haber cambiado directamente el nombre de las calles que considere conveniente sin invocar la ley de Memoria Histórica".

"De momento vamos a esperar porque estas sentencias no son firmes", ha indicado la regidora a la prensa, tras añadir que no descartan abrir esa puerta y "continuar con esa reflexión". "Quizás nosotros, queriendo hacer las cosas plegándonos a ese desequilibrio inevitable que señala la ley de Memoria, no hemos tenido presente que Madrid como ciudad tiene una propia memoria, que no es la de memoria histórica", ha indicado.