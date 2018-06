Censura.- Herrera, "cooperativo y leal", desea acierto a Sánchez porque su suerte será la suerte de todos

1/06/2018 - 14:25

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Juan Vicente Herrera, ha expresado su "más sincero deseo de acierto" y "toda la suerte del mundo" al presidente electo del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, desde el reconocimiento de que en la suerte del nuevo dirigente del Ejecutivo español estará la suerte de todos los españoles.

VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)

"En su suerte está nuestra suerte", ha aseverado el presidente de la Junta de Castilla y León en ese mensaje de que el cierto de Pedro Sánchez será beneficioso para todo los ciudadanos del país.

Juan Vicente Herrera ha reivindicado también el "autonomismo útil" que proclama y practica Castilla y León --ha rememorado la colaboración de la Junta con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-- para garantizar la lealtad, la colaboración y la cooperación de esta Comunidad con el nuevo presidente y con el nuevo Ejecutivo central con el objetivo de evitar parones en temas en los que ya se estaba trabajando, como la reforma de la PAC, la Estrategia contra la Despoblación acordada en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 o la nueva política de cohesión.

"No va a dejar de serlo, no tengan la más mínima duda", ha garantizado Herrera en declaraciones a los periodistas momentos antes de participar en la clausura del 8º Congreso de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) donde ha coincidido con el secretario regional socialista, Luis Tudanca, con el que se ha saludo amistosamente.

Herrera ha significado la importancia de que Pedro Sánchez pueda contar con unos presupuestos generales del Estado para 2018 que, según ha asumido, tiene "claroscuros" para Castilla y León, por lo que ha hecho un llamamiento al nuevo presidente para que ejecute "los claros" por el bien de Castilla y León, para lo que ha abogado por seguir trabajando "con normalidad" con el Ejecutivo central, como ha sucedido, ha continuado, con los distintos gobiernos con los que ha colaborado en sus años de presidente de la Junta.

Dicho esto, Herrera ha advertido de que el "Gobierno democrático de España" que ha sido elegido hoy tras prosperar la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy nace con una "inquietante debilidad" al haber sido apoyado por unas fuerzas políticas, que ha resumido como "separatistas, golpistas, radicales y Bildu", cuyos programas políticas "no tranquilizan".

"Sabemos lo que pretenden y no nos tranquiliza", ha sentenciado Herrera quien ha advertido también de que no se conoce el programa de Pedro Sánchez que sólo tenía el objetivo de llegar a La Moncloa y del que ha destacado el compromiso de ejecutar el presupuesto de 2018 en el que no creía, ha ironizado al respecto.

Juan Vicente Hererra también ha tenido palabras para el presidente saliente desde el reconocimiento de que en un día como hoy en el que ha sido aupado del Gobierno, es "absolutamente obligado" agradecer el trabajo de Mariano Rajoy al que ha agradecido "con orgullo" que deje un país "en mejores condiciones" que encontró, un mérito que ha atribuido a los españoles y al "acierto" de unas políticas adoptadas en muchas ocasiones "en soledad".

"Es un agradecimiento político y personal porque hoy me reivindico, con especial orgullo, como amigo del presidente Rajoy", ha concluido Juan Vicente Herrera.