Puig felicita a Sánchez por Whatsapp y desea "que su suerte sea la nuestra"

1/06/2018 - 14:41

Asegura que sabrá gestionar su responsabilidad y vuelve a mostrarle el apoyo del Gobierno valenciano para la "reparación social"

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha felicitado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un mensaje de Whatsapp en el que le ha deseado "la mejor de las suertes, porque su suerte será nuestra suerte", ha aseverado. "Pedro Sánchez es un presidente con una gran responsabilidad que estoy seguro que gestionará adecuadamente".

Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas en L'Alcúdia (Valencia), justo después de prosperar en el Congreso la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. Con este paso, ha celebrado que "el PSOE ha asumido una nueva etapa en España de reparación de derechos, recuperación social y cohesión del país con nuevas políticas de acción y cohesión territorial".

Como "esta semana ha sido muy intensa" y "hoy tiene mucho trabajo", Puig ha explicado que ha enviado una "felicitación normal" a Sánchez por Whatsapp. "Le he deseado la mejor de las suertes, porque su suerte será nuestra suerte", pero ha recalcado que "lo importante, en cualquier caso, es que empiece a tomar las decisiones como siempre pensando en el interés general del país".

El jefe del Consell ha destacado el "papel activo" que ha realizado durante esta semana en favor de la moción, ya que "era lo que había que hacer". Y recordado que lo defendió en el Comité Federal del PSOE cuando ya "habían posibilidades".

Ha puesto así en valor el papel de los diputados de la bancada socialista, que "se han visto en la tesitura de decidir si continuaban con el atasco de Rajoy". Se trata de "una decisión muy responsable, más allá de la postura de cada uno", ha subrayado.

RECHAZA "CONVOCAR PRECIPITADAMENTE" ELECCIONES

De cara al futuro, preguntado sobre si cree que Sánchez agotará la legislatura, aunque lo ha enmarcado en "la dinámica del propio parlamento", Puig ha defendido que "si el Gobierno tiene capacidad de poder mantener una estabilidad y un dialogo social, una agenda acordada, es evidente que no hay ninguna necesidad de convocar precipitadamente".

Ahora bien, ha puntualizado que el nuevo presidente "ya dijo que ya había un horizonte que eran las elecciones, pero primero conseguir la estabilización y reparación social", por lo que "siempre será en función de los apoyos y de esa gobernanza cooperativa".

Respecto a si prefiere un gobierno de coalición o en solitario, el 'president' ha recalcado que "en todo momento" Sánchez dijo que el Ejecutivo sería únicamente del PSOE, si bien le corresponde a él su composición".

"MÁXIMA LEALTAD" DE LA GENERALITAT

Hasta entonces, como titular de la Generalitat, Puig le ha trasladado "lealtad institucional máxima y la máxima cooperación posible para desbrozar esos grandes asuntos pendientes". "El problema valenciano está ahí, y tenemos que colaborar todos para una buena gobernanza de España", ha reivindicado.

Por otro lado, ha descartado que pueda haber divergencias en el seno socialista por el apoyo de los independentistas, pues estos "expresaron bien claro por qué censuraban a Rajoy". "Es evidente que no va a haber ningún tipo de cambio en (la postura) del PSOE: ley y diálogo efectivo y honesto, sabiendo que no se pueden traspasar planteamientos que vayan en contra de la Constitución", ha aseverado.

Y como en ese camino hay "muchísimo espacio" de diálogo, el jefe del Gobierno valenciano se ha mostrado "convencido de que tenemos que salir de este atolladero, de este atasco fundamental".

"ME GUSTA QUE HAYAN VALENCIANOS EN TODOS LOS SITIOS"

Finalmente, preguntado por si habrá ministros valencianos en el nuevo gabinete dirigido por Pedro Sánchez, Ximo Puig se ha limitado a responder que le "gusta que hayan valencianos en todos los sitios".

Cuando se le ha planteado el nombre de José Luis Ábalos --secretario de Organización del PSOE-- como uno de los posibles candidatos, ha insistido en que "es una decisión del presidente". Y ha zanjado: "A mí no me gustaría que me hicieran el gobierno".