Se retira de las primarias del PSOE el rival de la portavoz socialista de Tomares

1/06/2018 - 15:58

Aunque la agrupación socialista de Tomares (Sevilla) afrontaba la celebración de elecciones primarias a candidato a la Alcaldía de cara a los comicios municipales de 2019, al concurrir la precandidatura a la reelección de la actual portavoz, Cristina Pérez, y la candidatura alternativa de Luis Medina, este último ha anunciado su retirada del proceso "por motivos laborales", según informa el PSOE sevillano.

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

En concreto, el PSOE de Sevilla afronta actualmente la designación de sus candidatos a las alcaldías en los comicios municipales de 2019, en los municipios de más de 20.000 habitantes. En ese contexto, todos los alcaldes y alcaldesas socialistas que gobiernan localidades de más de 20.000 vecinos han hecho constar su voluntad de optar a la reelección en las próximas elecciones municipales, excepto en el caso de Dos Hermanas, que no ha hecho llegar al partido "documentación alguna" al respecto, según el PSOE sevillano.

A tal efecto, el veterano alcalde socialista de Dos Hermanas, Francisco Toscano, manifestaba a Europa Press que aún no ha adoptado la decisión correspondiente a si optar o no a un nuevo mandato. "Hoy por hoy no tengo ninguna decisión en ninguno de los sentidos. Queda un año por delante (hasta las elecciones municipales de 2019) y un año es mucho tiempo para reflexionar", declaraba Toscano.

De otro lado, en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes donde el PSOE permanece en la oposición, en tres de ellos -Coria del Río, Tomares y Carmona- se habían presentado dos candidaturas. En las otras dos localidades de más de 20.000 vecinos donde el PSOE ejerce la oposición se presentaron un solo candidato o candidata: Rocío Sutil en Mairena del Alcor y Juan Diego Valverde en Los Palacios.

SIGUE EL PROCESO

Ahora, la Comisión Provincial de Garantías Electorales del PSOE de Sevilla ha dado el visto bueno a los avales de al menos el cinco por ciento de la militancia de la agrupación que han presentado Rocío Sutil, única aspirante en Mairena del Alcor, y Juan Diego Valverde, único candidato en Los Palacios y Villafranca. Ambos quedarán proclamados candidatos de forma definitiva el próximo 5 de junio, una vez concluido el plazo de recursos a este proceso.

La Comisión Provincial de Garantías Electorales ha validado, asimismo, los avales presentados en aquellos municipios donde concurren dos precandidatos a las primarias, como es el caso de Carmona y de Coria del Río. En el caso de Tomares, donde inicialmente se presentaron dos precandidatos, la Comisión ha incorporado al dictamen un escrito del candidato Luis Medina, en el que anunciaba su retirada del proceso "por motivos laborales", dando en paralelo el visto bueno a los avales adjuntados por la candidata Cristina Pérez, quien repetiría como candidata.

Para los municipios de Coria y Carmona se abrirá el 6 de junio una campaña informativa que concluirá con la votación de la militancia en primarias el domingo 17 de junio. Una vez superado el plazo de recursos, los candidatos a las Elecciones Municipales quedarán proclamados formalmente el próximo 21 de junio.