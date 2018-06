Fijado para el día 17 el congreso del PP de Dos Hermanas tras estar regido por una gestora desde 2016

1/06/2018 - 16:33

Los críticos anuncian que no participarán en un "congreso a la venezolana" derivado de las "imposiciones"

DOS HERMANAS (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La junta directiva provincial del PP de Sevilla ha fijado para el 17 de junio el congreso local de la agrupación popular de Dos Hermanas, regida por una comisión gestora desde que Manuel Alcocer renunciase a la Presidencia local del partido allá por marzo de 2016, y sobre la que pesa la escisión de dos concejales en el marco del caso del presunto "chantaje" al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela.

A través de un escrito firmado por el secretario general del PP de Sevilla, Juan de la Rosa, y recogido por Europa Press, la cúpula del PP sevillano ha informado a sus afiliados de Dos Hermanas de que la junta directiva provincial del PP de Sevilla ha fijado para el 17 de junio el congreso local destinado a dotar de estructura propia a la organización, que lleva más de dos años dirigida por una comisión gestora.

A tal efecto, la comisión organizadora de este congreso queda constituida por Macarena O'Neill, Isabel Díaz y María Eugenia Moreno, siendo fijado un plazo que acababa el pasado 30 de mayo para la presentación de candidaturas a la Presidencia local del partido, siempre que las mismas cuenten con un mínimo de 90 avales correspondientes al 15 por ciento de la militancia local.

Recordemos en ese sentido que en marzo de 2016, Manuel Alcocer renunciaba a la Presidencia local del PP Dos Hermanas, siendo luego investigado en la causa judicial del presunto "chantaje" al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela, quien denunció que fue amenazado con la difusión masiva de un video con imágenes suyas consumiendo drogas, si no renunciaba a su candidatura.

En el marco de estas diligencias judiciales fueron investigados Manuel Alcocer; el ya expresidente de NNGG de Andalucía y edil popular en dicha ciudad, Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

No obstante, a lo largo de la instrucción de la causa, el juez titular del Juzgado Mixto número siete de Dos Hermanas ha sobreseído las actuaciones respecto a Luis Paniagua, Agustín Morón, Fernando Díaz y Emilio Maya, --este último ya fallecido--, ordenando continuar la causa por el procedimiento del tribunal del jurado contra el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero.

LA SITUACIÓN DEL PP DE DOS HERMANAS

En ese contexto, en diciembre de 2017, un colectivo de los militantes del PP de Dos Hermanas reclamaba "más democracia interna" y la celebración de un congreso local del partido, para dar lugar a un nuevo organigrama.

Estos militantes señalaban además la "situación insólita y bochornosa" de Cristina Alonso, otrora portavoz municipal del PP nazareno, escindida del PP y declarada como edil no adscrita, tras denunciar una "exclusión, abandono y maltrato verbal" a manos del partido, a cuenta de su testimonio testifical en la investigación judicial del presunto "chantaje" a Varela.

Y es que según estos afiliados del PP, dicha situación se estaba repitiendo "con otro de los concejales, castigándole por ejercer un derecho democrático como es el de la libertad de elección en un proceso interno", en referencia al congreso provincial celebrado la primavera de 2017 por el PP sevillano, con una ajustadísima victoria de Virginia Pérez sobre la candidatura a la reelección de Juan Bueno como presidente provincial del partido.

Más recientemente, el concejal nazareno Luis Gómez también ha salido del Grupo popular para continuar como edil no adscrito, después de que trascendiese y fuese incorporada a la investigación una grabación sonora reproducida por éste a Manuel Varela, en la que el también concejal del PP Luis Paniagua hablaría sobre una "colocación encubierta" pactada con el Gobierno local del PSOE, con relación al presunto "chantaje".

De cualquier modo, la junta directiva provincial del PP ha fijado para el 17 de junio el congreso local del PP de Dos Hermanas, toda vez que el sector crítico del partido ha anunciado ya que no participará en este "congreso a la venezolana", al pesar un "sometimiento a las decisiones impuestas por los que hoy forman parte del grupo municipal", en referencia a Luis Paniagua y María del Carmen Espada. "No vamos a ser cómplices ni encubridores de aquellos que pretenden abanderar un proyecto donde debemos participar todos los militantes y simpatizantes, mientras se permita la exclusión a los afiliados no afines a los que dirigen el destino del partido en la provincia", aseveran.

Además, exponen que "la ausencia de autocrítica" y la situación del Grupo popular, reducido de cuatro a dos ediles "como consecuencia de la crisis interna, sin obviar una gestora que ha acumulado de forma irresponsable parte de la legislatura generando una situación de parálisis política", motivan que este grupo de militante sopese su baja en el partido.