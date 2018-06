La Reunión de Cante Jondo de la Puebla de Cazalla cumple 50 años con un guiño a la Bienal de Flamenco

1/06/2018 - 17:42

La Reunión de Cante Jondo de la Puebla de Cazalla (Sevilla) cumple 50 años con una "amplia programación conmemorativa y un significativo guiño" a la Bienal de Flamenco de Sevilla.

PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla ha señalado en un comunicado que estarán Duquende, Elu de Jerez, Pedro el Granaíno y La Yiya, al cante; Dani de Morón, Antonio Higuero, Patrocinio hijo y Antonio García, en la guitarra, y al baile, Antonio El Pipa y Pastora Galván. Asimismo, ha señalado que se celebrará el próximo 7 de julio, a partir de las 23,00 horas, en la Hacienda La Fuenlonguilla.

El certamen es la clausura de una edición en la que el Cante Jondo en La Puebla de Cazalla cumple sus primeros 50 años y para la que se ha diseñado, por parte del Ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación y de la Junta de Andalucía entre otras entidades, una programación "muy diversa y centrada en la conmemoración".

Así, la programación se inicia el próximo 29 de junio y tendrá sede en diferentes enclaves del municipio por los que ha ido pasando a lo largo de estos años la Reunión, como la Plaza del Arquillo Viejo o la Plaza del Convento.

La Reunión de Cante Jondo es "uno de los más importantes festivales flamencos de la provincia", desde su nacimiento, el verano de 1967, bajo el amparo de un grupo de aficionados, capitaneados por José Menese y Francisco Moreno Galván.

En la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, se han dado cita el alcalde morisco, Antonio Martín, y el concejal de Cultura y Turismo, Miguel Ángel Rivero, para presentar esta programación y recibir a los artistas: Pastora Galván, Pedro el Granaino y Segundo Falcón.

GUIÑO A LA BIENAL DE FLAMENCO

La Diputación ha explicado que para esta edición especial se ha diseñado una programación que arranca el 29 de junio, centrada en la conmemoración de este medio siglo de reivindicación del cante jondo desde esta localidad, con una amplia oferta de recitales de cante, toque y baile, conferencias sobre la historia del certamen, talleres y concursos de flamenco, exposiciones, intervenciones artísticas, entre otros.

Además, la 50 Reunión de Cante Jondo va a tener un protagonismo especial dentro de la XX Bienal de Flamenco de Sevilla, con una serie de actos programados entre el 14 y el 30 de septiembre, como la exposición 'Francisco Moreno Galván: Reunión de Arte Jondo' o la inauguración del Museo de los Festivales Flamencos de La Puebla de Cazalla.

Entre el 29 de junio y el 7 de julio, actuarán Celia Morales, David Lagos con Alfredo Lagos, Antonio Lizana, Niño Josele, Rocío Segura con el toque de Luis Medina, José Canela con el toque de Antonio Carrión, Luisa Palicio, Juan Meneses con el toque de Antonio Carrión, José Anillo con el toque de Pituquete, entre otros.

Además, se podrá ver las exposición '50 Reuniones de Cante Jondo' y la intervención artística 'Mientras tenga un muro en pie...', de Murdo Ortiz, Vanderkrull y Patricio Hidalgo.

También se acogen conferencias de Rocío Plaza, sobre las artes escénicas y el espectáculo flamenco de Moreno Galván; José María Velázquez-Gaztelu, 'Cincuenta años dura la fiesta'; Estela Zatania, 'Me dicen que la pureza no existe... pero he estado en La Puebla de Cazalla', y Cristina Cruces sobre 'Festivales flamencos: una mirada antropológica' y se presenta el libro-disco 'Manuel Torres'.

Además, como actividades singulares tendrá lugar la V Reunión de Cante Jondo en La Mezquitilla, con El Beli de Almería, Raúl de Carmen, Quinito, El niño de la Dora, Juan Meneses y Antonio Carrión, que se celebra en el Centro Penitenciario Sevilla II, y la Joven Reunión de Cante Jondo, con Manuel de La Tomasa, Pepe El Boleo, Rubén Lara y Rafael Fajardo El Boleco.

Por último, la entrada es libre a todos los actos, excepto el festival del 7 de julio, con precios de entradas de 20 euros para adultos y diez euros para los menores de 25 años.