Aprobada por unanimidad la ordenanza de transparencia y buen gobierno de la Diputación de Almería

1/06/2018 - 17:42

La Diputación de Almería ha aprobado en pleno ordinario y por unanimidad de todos sus grupos la ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, Reutilización y Buen Gobierno de la institución provincial con la que se unificará y dará publicidad a todas las prestaciones y servicios que desarrolla tanto de forma interna como con los ayuntamientos de la provincia, empresas y ciudadanos.

ALMERÍA, 1 (EUROPA PRESS)

Durante el debate plenario, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Aureliano García, ha felicitado al diputado provincial de Régimen Interior así como a los funcionarios del área por el "trabajo e implicación" a la hora de confeccionar esta ordenanza, con la que se va "un poco más allá de lo que marca la ley" en materia de transparencia.

El vicepresidente ha agradecido el apoyo del resto de los grupos, aunque se ha mostrado "sorprendido" ante las críticas efectuadas por el portavoz del grupo del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, quien ha pedido más minuciosidad a la hora de publicar las agendas semanales de los diputados para conocer los detalles de los actos, de forma que asuntos anunciados como "reunión técnica con alcaldes" no se traduzcan después "en fotos en un plató de cine".

Al respecto, García le ha reprochado que "el único portavoz que no publica la agenda" de actos a los que acude sea él cuando, a pesar de no estar obligado, "cobra un sueldo de una Diputación". "Puede decir lo que quiera, argumentar lo que le dé la gana, pero usted no cuelga la agenda cobrando lo mismo que el resto de los diputados, y su compañero de al lado sí la cuelga", le ha espetado García, quien le ha recriminado al hilo de sus declaraciones al que tuviera que verse obligado a "llamarlo" cuando "surja" cualquier cuestión.

Con ello, el portavoz popular ha garantizado a la bancada socialista que conocerán el coste "no para la Diputación, sino para los miembros del equipo de gobierno" que tienen sus viajes, frente a las agendas de otras instituciones como la Junta de Andalucía, cuyos delegados "solo publican las ruedas de prensa".

Desde el PSOE han recalcado el derecho de los ciudadanos a "conocer los pasos y gastos de los representantes públicos" así como de garantizar canales de comunicación institucionales en nombre de un órgano dado que "no es transparente los canales de comunicación estén gestionados por asesores de un grupo político" en lugar de por "funcionarios". "Los grupos de la oposición apenas hemos existido en esos canales", ha criticado Lorenzo.

Por su parte, la portavoz de IU, María Jesús Amate, ha mostrado su apoyo a una ordenanza con la que "en algunos aspectos se podía llegar más lejos" pero que, en cualquier caso, es un "avance", mientras que el representante de Cs, Jesús Baca, ha incidido en que su grupo impulsó en 2016 una moción para la creación de esta ordenanza, que se ha confeccionado en el seno de una comisión que se ha reunido en una quincena de ocasiones aunque por cuestiones de agenda, según ha reconocido, solo ha podido ir a dos de ellas, "las más importantes".

VIVIENDAS FUERA DE ORDENACIÓN

Con los votos a favor de PP y Cs y la abstención de IU y PSOE ha salido adelante la moción impulsada por el equipo de gobierno para instar al Parlamento andaluz que tenga en cuenta la enmienda propuesta por el PP-A para dar una nueva redacción a la disposición final de la LOUA que permita dotar de "seguridad jurídica" la comarca del Almanzora y aportar una "solución definitiva" a las viviendas que están fuera de ordenación.

El diputado provincial de Presidencia, Fernando Giménez, ha lamentado que los dirigentes del PSOE "hayan empujado al precipicio" al grupo socialista para que no apoye la moción. "No es de recibo que su secretario general llamara delincuentes ayer a la gente que compró su vivienda de buena fe. No es de recibo que llamen delincuentes a una gente que llevan engañando muchos años. Debería dimitir por semejante barbaridad", les ha dicho

Frente a esto, Lorenzo ha destacado la acción del PSOE para promover modificaciones a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y "evitar demoliciones de viviendas irregulares", lo que siguió otra iniciativa "para modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que amplió la protección a los propietarios de esas viviendas".

ALMERÍA 2019

Además, los 27 diputados que conforman la corporación han dado 'luz verde' a la moción institucional de apoyo la candidatura de 'Almería 2019' para ser Capital Española de la Gastronomía; una iniciativa que posicionará la provincia "como referente gastronómico a nivel nacional e internacional".

La iniciativa muestra el "apoyo total" de la corporación provincial a la candidatura que promueven la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. Además, el Pleno ha manifestado su "plena disposición" a colaborar con el Ayuntamiento de Almería en cuantas actuaciones sean necesarias para conseguir que la candidatura de Almería sea la ganadora.

La moción ha incluido también la solicitud a los 102 ayuntamientos restantes de la provincia de forma que toda la provincia apoye este importante proyecto.

Junto a esta, la Diputación ha aprobado por unanimidad tres mociones presentadas por los diferentes grupos políticos, entre ellas la impulsada por el PSOE a favor de la denominación de calidad diferenciada de la gamba roja de Garrucha y la del PP para que Roquetas de Mar sea sede la Copa del Rey y de la Reina de Triatlón en el año 2019.

Por otro lado, también ha prosperado por unanimidad una moción presentada por PSOE e IU en la que piden una solución para el "colapso" del SEPE en la tramitación de la resolución de las prestaciones por desempleo a los trabajadores del sector del manipulado, si bien el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, este asunto está "solucionado".