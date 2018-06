Participa reclama que la Diputación "duplique" en 2019 su aportación a los bomberos del Aljarafe

Participa defenderá en el próximo pleno de la Diputación de Sevilla una moción que demanda que la institución provincial duplique en 2019 su aportación económica al servicio de extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe, marcado desde hace años por su insuficiencia en materia de personal y además por sus dificultades para convocar nuevas plazas de bombero.

El diputado provincial de Participa, Julián Moreno, ha celebrado este viernes una rueda de prensa junto a representantes de la plantilla del servicio comarcal de salvamento y extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe, una institución que, en febrero de 2017, acordaba con su plantilla la creación de 19 nuevas plazas a lo largo de tres años, para que el número de efectivos creciese de 47 a 66.

Con aquel acuerdo, recordémoslo, acababa la huelga de celo protagonizada desde hacía meses por la plantilla, en demanda de una ampliación de efectivos acorde al indiscutible crecimiento de la población de la comarca y por ende de su carga de trabajo.

Mediante el citado acuerdo, en cualquier caso, la plantilla pasaría a estar integrada por 66 efectivos, toda vez que en 2007 el planteamiento era ya llegar a 65 bomberos dada la población asentada entonces en el Aljarafe.

Para crear las nuevas plazas, fue acordado un desembolso de unos 900.000 euros procedentes de los ayuntamientos de Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Tomares, Camas, Coria del Río y Bormujos, todos ellos adheridos a la Mancomunidad y con competencia directa en materia de extinción de incendios, y de la Diputación en representación de los municipios menores de 20.000 habitantes y por ende carentes de dicha competencia.

NO ES TAN FÁCIL

Pero aunque la Mancomunidad comenzó a tramitar la creación de las nueve primeras nuevas plazas del total de 19 comprometidas, tal extremo quedó congelado al no contar con autorización expresa de la Subdelegación del Gobierno. Y es que los presupuestos generales del Estado (PGE) mantienen en gran medida las restricciones impuestas en materia de incorporación de nuevo personal a las administraciones.

Dicha situación derivó en múltiples demandas y gestiones de la Mancomunidad y la plantilla de bomberos ante la Delegación del Gobierno central en Andalucía, al objeto de buscar una salida que permitiese promover las nueve primeras plazas.

No obstante, y tras no pocos contactos y tensiones, las citadas gestiones no prosperaron, si bien la Mancomunidad del Aljarafe ha seguido adelante con su iniciativa, incluyendo en sus presupuestos de 2018 las citadas nueve plazas que figuran en una oferta pública de empleo ya aprobada. No obstante, tanto el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla (PSOE), como los propios bomberos del Aljarafe habían manifestado a Europa Press que las nuevas plazas serían previsiblemente impugnadas por el Gobierno central, al no haber sido autorizadas las mismas.

En ese sentido, Julián Moreno ha recordado que los bomberos del servicio de extinción de incendios del Aljarafe realizan su trabajo en una situación "muy precaria en presupuesto, personal y recursos materiales".

"En Sevilla capital, por ejemplo, con cerca de 700.000 habitantes, el presupuesto del servicio de extinción de incendios ronda los 25 millones de euros. El servicio de extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe da servicio a una comarca de más de 350.000 habitantes, la mitad de la población que la capital, pero con un presupuesto de sólo tres millones", ha resumido Moreno.

"Los dos parques existentes en Mairena del Aljarafe y Santiponce con dotaciones mínimas de personal de guardia no pueden atender, por separado, dos incidencias a la vez, porque no se puede garantizar la doble salida, lo que sin duda es un riesgo demasiado alto cuando se trata de vidas humanas. Algo que los propios profesionales han denunciado en infinidad de ocasiones", ha dicho Moreno rememorando las múltiples denuncias públicas de este colectivo de bomberos.

Por eso, la moción de Participa propone la incorporación de este servicio al naciente Consorcio Provincial de Bomberos, --extremo en el cual incide la situación de los ayuntamientos aljarafeños de más de 20.000 habitantes que tienen delegadas en la Mancomunidad sus competencias en materia de bomberos--, un "aumento urgente del personal" y "duplicar el próximo año la aportación de la Diputación al presupuesto de este servicio".