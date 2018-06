La Junta ve "agridulce" la propuesta de reglamento de la PAC donde "se establece un recorte del 16% de fondos"

1/06/2018 - 20:49

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, considera "agridulce" la propuesta de reglamento y textos legislativos de la Política Agraria Común (PAC) post-2020, presentada este viernes por el comisario de Agricultura, Phil Hogan, puesto que "se reconoce el papel del pequeño y mediano agricultor, pero se establece un recorte del 16 por ciento de los fondos".

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, el consejero considera que "estamos en un momento clave, pues se ha presentado el nuevo reglamento de la PAC para 2020" y reconoce que el nuevo marco financiero "preocupa porque se establece un recorte del 16 por ciento, ya que, aunque se empeñen en decir que el recorte es del cinco por ciento, realmente es un recorte del cinco si no se tiene en cuenta la inflación, pero si tenemos en cuenta la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de nuestros agricultores va a ser del 16 por ciento".

"Se confirma ese recorte del 16 por ciento en el marco financiero plurianual de la PAC y nos oponemos frontalmente a que se reduzcan los recursos que tienen que venir a nuestra agricultura", ha aseverado.

Asimismo, ha apuntado que se establece para el segundo pilar del desarrollo rural "una pérdida del 25 por ciento".

Para Sánchez Haro, "estamos a tiempo de revertir la situación y lograr que no se pierdan recursos, algo fundamental para mantener la población, mantener los pueblos vivos y para asentar la población en el mundo rural".

Por otro lado, el consejero ha valorado que el reglamento contempla varias de las propuestas que se plantearon en Andalucía, como es recoger la figura del agricultor pluriactivo "que no sólo vive de la actividad agrícola sino que tiene otras actividades complementarias que le garantizan tener la renta necesaria para quedarse en vivir en el mundo rural". "Es importante fijar la población en el medio rural, luchar contra el cambio climático y mantener el mundo rural vivo", ha aseverado.

Considera que también es un "paso importante" que se recoja una situación que "era de justicia social", como es el establecimiento de un 'capping' obligatorio para la redistribución de las ayudas.

"Se van dando pasos en el sentido que demandaba la Junta de Andalucía, por lo que tenemos que acoger parte de esas medidas de manera positiva, pero nos queda muchísimo camino y lograr el principio de que no se pierdan recursos", ha aseverado el consejero, quien insiste en "dar la batalla en los próximos meses".

A su juicio, es un día "agridulce", puesto que "los reglamentos de la PAC recogen aspectos que hemos demandado pero nos queda mucho camino, con esfuerzo entre todos, Junta, Gobierno, CE, Parlamento, para evitar que se reduzcan los fondos".

"No podemos permitirlo, pues desde los 90 a la actualidad los fondos destinados a la PAC se han reducido a la mitad, pasando del 60 por ciento del presupuesto comunitario en los 90 al 30 por ciento actual", ha aseverado el consejero, quien insiste en "apostar por que no se pierdan recursos y seguir apostando por mantener un mundo rural vivo, donde no se pierdan recursos".