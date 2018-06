Las obras de restauración de la iglesia de San Salvador podrían alcanzar los 2,5 millones, según los técnicos

1/06/2018 - 21:43

José Luis Pérez Ráez, que encabezará una plataforma cívica, pide al Ayuntamiento que cumpla su "obligación" y contribuya económicamente

LEGANÉS, 1 (EUROPA PRESS)

Las obras de rehabilitación de la iglesia de San Salvador, en Leganés, podrían alcanzar los 2,5 millones de euros si se realizan por fases, según ha anunciado este viernes uno de los autores del informe técnico sobre las deficiencias detectadas en el templo, Bernardo Valdés.

La parroquia y varios colectivos han iniciado una campaña para 'salvar' la iglesia en la que esperan donaciones para emprender un proyecto que, según los técnicos, obligará a cerrar el inmueble un año entero y donde se llevará a cabo previsiblemente el desmontaje total de la techumbre para su arreglo.

Técnicamente, según ha explicado Valdés, la torre del inmueble se está hundiendo por los cambios freáticos del suelo y, con ello, "está arrastrando" a la fachada. Además, las dilataciones que se generan durante el verano por las altas temperaturas no vuelven a cerrarse y, por ese motivo, se generan grietas en la zona de la torre y de la bóveda.

El técnico ha detallado que los motivos a estas incidencias hay que buscarlos en los cambios de los niveles freáticos del suelo donde se asienta la iglesia por las obras de Metrosur, de un aparcamiento subterráneo contiguo, la construcción de nuevos inmuebles colindantes y las fugas de agua de los sistemas de distribución de agua del Canal de Isabel II.

Bernardo Valdés, un arquitecto con enorme experiencia que colabora en construcciones de la Diocésis de Getafe desde 1983, ha confirmado que, de no llevarse a cabo las labores necesarias, el inmueble se colapsará. "Si yo tengo que firmar un papel donde diga que no ocurrirá, yo no lo firmo", ha dicho para agregar que "hay que intervenir con urgencia en la torre".

COSTES

En este punto, la valoración de las obras apuntan a un coste de 1,8 millones si se hacen de una vez. Si se realizan por fases, los técnicos creen que podrían superar los 2,5 millonesde euros. El presupuesto puede "fluctuar" por los precios del mercado y dependiendo de las "patologías" del inmueble, que pueden descubrirse cuando empiecen las obras.

De momento, las grietas están monitorizadas y se ha llevado a cabo una obra "puntual" en unas pletinas metálicas que se colocaron en columnas en los años 60 y cuyo estado "alarmó" tanto a los técnicos que la parroquia decidió intervenir sin siquiera comunicarlo, por motivos de la urgencia, a la Dirección de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

APOYOS

Entre las personalidades que han asistido al acto de explicación de las deficiencias del templo estaba el exalcalde socialista José Luis Pérez Ráez, quien ha confirmado que encabezará una plataforma cívica para reclamar las aportaciones y contribuciones para 'salvar' la iglesia.

En este punto, el exregidor se ha mostrado partidario de que el Ayuntamiento leganense haga una aportación económica, ya que es una "obligación" puesto que el Plan General reconoce este edificio como inmueble "singular y de especial protección".

"Que aprueben el presupuesto y que cada ejercicio dediquen una aportación importante porque, según el Plan General, este edificio está considerado como singular y de especial protección", ha dicho.

Durante el acto ha intervenido el concejal de Cultura, Luis Martín de la Sierra, quien ha considerado que las obras se llevarán a cabo en este centro "cultural e histórico".

Sin embargo, el Gobierno local (PSOE e IU-CM) no ha presentado aún a Pleno una modificación presupuestaria por importe de 500.000 euros para la restauración. El PP, que condicionó su apoyo a proyectos del Ejecutivo local a que prospere esta subvención para la parroquia de San Salvador, cree que no llevarán la partida económica a Pleno para su aprobación.

Mientras, el portavoz de Unión por Leganés (ULEG), Carlos Delgado, quien también ha asistido al acto, ha ratificado que si se presenta la modificación, su Grupo se abstendrá para que pueda prosperar.

Esta previsto que a esta cantidad se sumen otros 500.000 euros de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y que el resto, lo asuma la Diócesis como propietaria.

Mientras, desde Cáritas se ha alertado de que si el templo "cae", se verían afectadas 237 familias que recurren a la organización para poder obtener recursos para necesidades básicas.Zona de los archivos adjuntos