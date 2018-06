The National desgrana su madurez en un masivo concierto en el Primavera Sound

1/06/2018 - 23:00

Mogwai y Shellac protagonizan la apuesta alternativa a los norteamericanos

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El quinteto norteamericano The National ha demostrado la noche de este viernes en el festival Primavera Sound de Barcelona, que se celebra en el Parc del Fòrum, que su intensidad lograda con los años ha mejorado como el vino, en un concierto en el que han desgranado toda la paleta de colores de su austera pero rockera madurez.

Los de Ohio han enseñado al público barcelonés --y en gran medida internacional-- el resultado en directo de su disco 'Sleep Well Beast', sobre la crisis del matrimonio, para el que han elegido una estilosa vestimenta especialmente por parte de Matt Berninger, aunque haya sido fruto de que al líder de la banda le hayan perdido la maleta, ha dicho.

Con tranquilidad, Berninger ha tomado el escenario al anochecer para desgranar temas de su último disco como de 'The day I day', acompañado por clásicos muy coreados como 'Bloodbuzz Ohio' y 'Don't swallow the cap', 'I need my girl' y 'Terrible Love', en una comunión generalizada de sentimientos por parte del público.

Después de cuatro años sin nuevo disco, el retorno a los escenarios de la banda de rock alternativo y austero con 'Sleep Well Beast' ha sido aire fresco para los fans, a los que el grupo ha regalado una actuación llena de texturas y matices desde la caverna profunda de la voz de Berninger, todo ello fruto de la madurez de la aclamada banda que, como cabeza de cartel, ha colmado por completo la pista.

Al otro lado del festival seguían pasando cosas, como el concierto de los escoceses Mogwai con su reciente 'Every Country's Sun', que han arrancado con un poderoso acústico regalando un estado de ánimo atmosférico pero vital, y en el que han mantenido un impresionismo de delicadas melodías.

El público, que pudo verlos el pasado año tras aparecer por sorpresa en el festival, ha saboreado con ensimismamiento los tintes épicos, introspectivos y paisajísticos que los de Glasgow han dibujado en este viaje a un mundo onírico y mágico, casi televisivo --con influencias de sus colaboraciones en bandas sonoras--, y especialmente teatral gracias a una puesta de sol secuestrada por las nubes.

Otra de las apuestas de la noche ha sido el rock de los fieles amigos del festival, Shellac, con su rock imparable a base de la clásica instrumentación de guitarra, bajo y batería con su antiguo disco 'Dude Incredible' --alumbrado en 2014 tras siete años de silencio-- que ha empezado en un hachazo de guitarra, que después ha sostenido en malabarismos sonoros durante toda la actuación.

Este concierto ha contado con un fiel público, admirador de la desnudez musical de sus entregados miembros, que no han cesado en sus cabezazos a base de punk, rock e incluso hardcore en una brutal coreografía instrumental perfectamente coordinada.

SIN MIGOS, PERO CON PLANETAS

Según ha anunciado el festival a media tarde, la banda Migos se ha visto obligada a cancelar su concierto previsto por la tarde tras perder su vuelo a Barcelona.

No obstante, más tarde ha llegado otro anuncio: la actuación sorpresa de Los Planetas antes de la medianoche en su retorno al festival en el 20 aniversario de la banda, que ha hecho reemplazar la --también anunciada esta tarde-- actuación de Skepta, que finalmente cantará el sábado.

Ya entrada la noche será el turno de Charlotte Gainsbourg --hija de Jane Birkin--; del rock inflamado de La Banda del Río Trapero; de las hermanas californianas Haim; del dream pop de Cigarrettes After Sex; del rock sorpresivo Ty Segall, y del parafílico venezolano Arca.