La juez María Núñez excluye a Guerrero de la pieza de los ERE por la ayudas de 54,2 millones a Boliden

2/06/2018 - 11:07

Al mismo tiempo, la Audiencia confirma la exclusión de Antonio Fernández de la misma pieza

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha acordado la exclusión del ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo Francisco Javier Guerrero de la pieza separada por la ayuda concedida por importe de 54,2 millones para el ERE de Boliden Apirsa.

De esta manera, la juez instructora decide en un auto, con fecha de 21 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, archivar la causa con respecto a Guerrero, principal investigado en la causa de los ERE y que actualmente está siendo juzgado en la conocida como pieza política en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Guerrero, según el auto, solicitó ser apartado de esta pieza alegando "una cuestión ya promovida, resuelta en otras diligencias y sobre la que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado la Sección Séptima de la Audiencia Provincial.

En concreto, la defensa del ex director general señala que la delimitación objetiva realizada por el auto de procedimiento abreviado de 31 de mayo de 2016 en el denominado procedimiento específico, que se juzga desde diciembre en la Sección Primera, rompe el diseño de división de la causa matriz de los ERE en piezas separadas --una sobre el diseño, implantación y mantenimiento del sistema de concesión de ayudas y diversas piezas sobre las propias ayudas-- trayendo a este procedimiento específico, como objeto del mismo, "también los expedientes de concesión o pago de las ayudas".

Además, añade que esto se corrobora con los escritos de acusación presentados en la pieza política, donde se juzgan a 22 ex altos cargos de la Junta, por parte de Ministerio Fiscal, PP y Manos Limpias. Por todo ello, considera que "dirigirse contra los mismos investigados --Guerrero-- en este procedimiento --pieza separada de Boliden-- implica la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías ya que supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento", y suplica que se decrete su exclusión y apartamiento de la causa por aplicación del artículo 25 de la Constitución en cuanto proclama el principio de legalidad, regla 'non bis in ídem".

La juez, en su auto, recuerda que en la pieza se investiga pago de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE en Boliden. El 16 de septiembre de 2002 se formaliza una póliza con seguros con seguros Vitalicio entre Banco Vitalicio de España y CCOO y UGT por cese de actividad de Boliden Apirsa S.L. El importe de la subvención concedida por la Junta asciende a 54.279.986,16 euros

En las actuaciones, según el auto, se ha comprobado que en la póliza de seguro contratada para el abono de prejubilaciones figuran como beneficiarias 276 personas, en lugar de 275 que figuran en el acuerdo de 18 de julio de 2002 suscrito entre la Consejería de Empleo y UGT y CCOO de Andalucía para la concesión de ayudas. Además, se ha detectado un pago cruzado, es decir, usar dinero incluido en la póliza de Boliden para el pago de otra póliza, en este caso para las prejubilaciones de los colectivos de Minas de Rio Tinto, Zarza, Insersa y Herrería.

De otro lado, la juez instructora expone que, según pone de manifiesto la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en el denominado procedimiento especifico "se enjuicia no sólo toda ayuda sociolaboral sino también toda ayuda directa y todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron".

Además, señala que los hechos que se investigan en esta causa --Boliden--, constituyen, "sin duda", pagos o ayudas concedidas y realizadas en el marco del presunto ilegal sistema ideado y mantenido, lo que justifica que el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación en el denominado procedimiento específico acuse no solo de prevaricación, sino también de malversación, acusación de la que deriva la responsabilidad civil y en la que se engloban todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron.

CONFIRMAN LA EXCLUSIÓN DE FERNÁNDEZ

Precisamente, la Sección Séptima de la Audiencia ha confirmado la exclusión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, también enjuiciado por el procedimiento específico, en esta pieza separada por la ayuda de Boliden, desestimando los recursos interpuestos por la Fiscalía y la Junta contra el auto de exclusión del exconsejero por parte de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla.

En el citado auto de la Sección Séptima, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal vuelve a exponer que la razón de haber dictado hasta el momento variadas resoluciones excluyendo a ex altos cargos acusados en el procedimiento específico como sujetos pasivos de procedimientos abiertos en piezas separadas es consecuencia de la dimensión que las propias acusaciones en la pieza política de los ERE han querido dar al objeto de enjuiciamiento, que se ha visto desbordado por la propia Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones del PP-A y Manos Limpias al acusar asimismo por delito continuado de malversación, esto es, por el uso del sistema.

Igualmente, el tribunal reitera que es "del todo incomprensible" esperar que la Sección Séptima permita, "vulnerando la Constitución", que tales acusados vuelvan a ser investigados y enjuiciados separadamente por cada uno de los hechos contenidos en la acusación de la pieza política.

Por ello, desestiman los recursos de Fiscalía y Junta y mantienen la exclusión de Antonio Fernández en esta pieza.