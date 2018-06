Luz Casal: "En el arte no debe haber límites"

2/06/2018

Luz Casal (Boimorto, A Coruña, 1958) actuará el próximo 29 de junio en el Auditorium de Palma para presentar 'Que corra el aire' su nuevo disco con material original que supone un viaje a través de su "personalidad, estados anímicos, reflexiones e inconformismos".

En una entrevista concedida a Europa Press, la gallega explica que tras dos años sin estar de gira por España por no tener temas nuevos, estando de "secano", ahora vuelve con una "buena banda" para presentar su nuevo trabajo que ha sido producido Ricky Falkner (productor de Love of Lesbian, Sidonie o Quique González).

Sobre la grabación, que ha sido realizada "de manera íntegra" en España, recalca también "la naturalidad" de Falkner. "Ha sido un regalo y la confirmación de que su elección fue buena idea; fue una reacción irracional pero tenía el palpito de que iba ir bien", admite.

"No quería grabar fuera de España, como en un altísimo porcentaje del resto de discos, a pesar de que las canciones sean muy distintas, quería que hubiera una conexión entre ellas", indica.

Según explica, quería conseguir un sonido "cohesionado en líneas generales". "No he hecho como otras veces, que trabajamos con distintas productoras y distintos estudios; esta vez nos metimos en el estudio con un plazo concreto e incluso nos sobró tiempo", dice.

Respecto al directo que presentará en Palma, la artista explica que lleva una "buena banda", con "muy buenos instrumentistas", un "diseño de luces hecho a medida" y una 'frontwoman' que lo va a hacer "lo mejor que sabe, expresando todo tipo de emociones".

En este sentido, explica que además de presentar el nuevo disco, que cuenta con temas movidos como 'Tanto ruido' o boleros como 'Quise olvidarte' sonarán algunas de sus canciones que se han convertido en "imprescindibles". "Habría gente que me perseguiría y me echaría al mar si no tocase algunas de ellas", bromea.

Según dice, no reniega de sus canciones porque "el mediano o el escaso éxito" que haya podido conseguir ha sido a través de todas ellas. "Asumo la responsabilidad de todas aunque algunas ya no te representen en este momento", asegura la intérprete. "Ahí reside la capacidad de transformar una historia que no es tu presente en algo absolutamente real", añade.

Preguntada sobre la libertad de expresión, Luz Casal ha explicado que ella no suele ser "explícita ni en sus letras ni propósitos". "Soy más tirando a sutil que a obvia", confiesa. "No llamo a las barricadas, no rompo tabús de manera directa", asegura para luego decir que, sin embargo, cree que "en el arte no debe haber límites".