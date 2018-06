El Pacto Regional del Agua "blinda el lunes para siempre" el Tajo-Segura y abre la posibilidad a nuevos trasvases

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha reunido este sábado de sus cargos orgánicos, alcaldes y pedáneos, para presentar el Pacto Regional del Agua que será firmado este lunes por el Gobierno regional y el partido que los sostiene, el PP, el PSOE y Ciudadanos.

López Miras ha explicado que han sido muchos meses de trabajo para llegar a un acuerdo con la oposición en la que no se dejaran de reflejar las exigencias de la Región de Murcia y su déficit estructural hídrico. "Pero para poder llegar a un acuerdo a nivel nacional, antes teníamos que llegar a un acuerdo regional".

El documento que se firmará el lunes se presentará también al nuevo Gobierno que formará Pedro Sánchez "porque necesitamos un acuerdo nacional que, por fin, ponga solución a ese déficit estructural del agua". "Afortunadamente vivimos en un país en donde hay agua, simplemente hay que repartirla bien y gestionarla mejor".

López Miras defiende que este documento contempla todas las necesidades de la Región de Murcia en materia hídrica, aunque subraya "que en la Región de Murcia hay muy poco margen de mejora en la gestión porque ya estamos haciendo las cosas muy bien, el 98% del agua es reutilizada y el 85% de la superficie de cultivo está modernizada, frente a la reutilización del 9% del agua a nivel nacional y una modernización de los cultivos del 40%".

Una mayor y mejor gestión del agua y poner al 100% las desaladoras de competencia territorial, "porque somos conscientes de que necesitamos más agua desalada, pero siempre como un recurso complementario, porque es imposible regar con agua desalada exclusivamente, y quien lo diga es un ignorante o un mentiroso, porque se caerían las hojas y no darían fruto".

Más trasvases y más interconexión de cuencas sería la solución definitiva al problema del agua, "porque el Tajo-Segura, en su más de 30 años de vida, ha demostrado que funciona, que crea 100.000 puestos de trabajo, que riega el 70% de la fruta que exporta España y el 30% de las hortalizas".

Por ello, el documento que se firmará el lunes lleva "el blindaje para siempre del Trasvase Tajo-Segura y el estudio de la posibilidad de que hayan más trasvases en el resto de España".

INCERTIDUMBRE

López Miras ha mostrado su preocupación e incertidumbre con el cambio de Gobierno vivido en estos últimos días en relación al Pacto Regional del Agua, "porque contempla el blindaje del Tajo-Segura y el estudio de nuevos trasvases y el recién elegido presidente del Gobierno dijo hace tres semanas en Albacete que se iban a cerrar los trasvases".

"No obstante, mi obligación como presidente era llegar a un consenso en materia hídrica aquí en la Región de Murcia y que ese consenso llegue a Madrid", ha subrayado.

Asimismo, se ha mostrado alarmado "porque jamás España ha sido gobernada por un gobierno sostenido por 84 diputados y la moción de censura ha estado apoyada por más partidos no constitucionalistas que constitucionalistas".

"Con estos mimbres es muy lógico que estemos preocupados, pero si finalmente vamos a salir perjudicados o no, aún es pronto para saberlo y por eso me quiero reunir con el presidente del Gobierno, para que él con sinceridad me conteste", ha aseverado.

LA CARTA A PEDRO SÁNCHEZ

Y es que, López Miras ya ha redactado la carta que va a mandar al nuevo presidente del Gobierno, una carta en la que, además de felicitar al nuevo presidente y mostrarle su disposición a trabajar conjuntamente por el futuro de la Región de Murcia, le solicita una reunión urgente para saber si los compromisos que el Gobierno de Mariano Rajoy tenía con Murcia se van a mantener.

Entre esos compromisos, un Pacto Nacional del Agua y de financiación autonómica que el anterior ejecutivo tenía ya planteados; nuevas licitaciones para el Arco Norte y Noroeste, el tercer carril de la A-7, el soterramiento en Lorca, la llegada en 2021 del AVE a Cartagena, la finalización de las obras de la Alta Velocidad en Murcia para agosto o la apertura en diciembre del Aeropuerto Internacional.