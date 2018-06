Bonig asegura que el PP "nunca se rinde" y sigue "a pie de calle para iniciar la reconquista tras una moción legítima"

2/06/2018 - 14:45

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este sábado que el Partido Popular "nunca se rinde" y que sigue "a pie de calle para iniciar la reconquista tras una moción legítima", al tiempo que ha pedido "lealtad" con la Comunitat al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado la 'popular' tras su participación en el acto 'En primera persona' de La Pobla de Vallbona (Valencia), donde se ha sometido a las preguntas de los asistentes junto al presidente de la gestora de la provincia de Valencia, Rubén Moreno, y la portavoz en la Diputación, Mari Carmen Contelles, informa el PPCV en un comunicado.

Bonig ha criticado a los partidos que han apoyado la moción de censura afirmando que "estos gobiernos del cambio no tienen proyecto". "Su único proyecto es echar al PP de las instituciones. Lo han conseguido, pero ahora tienen que ponerse a trabajar", ha recalcado.

Ha asegurado que "la historia del socialismo es la historia de la traición y de la ruina a España". Y ha advertido: "Puedes engañar durante un tiempo, pero luego hay que gestionar como ha ocurrido aquí, donde gobierna un presidente que obtuvo el peor resultado de su partido en unas elecciones y que no hacen nada".

También ha reclamado al nuevo Gobierno "libertad, sobre todo en materia en educativa". "Los socialistas y nacionalistas de Compromís ejecutan la misma hoja de ruta de los nacionalistas catalanes y vascos, basada en la imposición lingüística, la falta de libertad y la negación del derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos", por lo que ha pedido a Sánchez que "pare ese proyecto nacionalista que quiere hacer de esta Comunitat Valenciana una repetición de Cataluña".

Ha confiado así en que "Sánchez siga aplicando la ley y todo el peso de la ley, porque España no está en venta". "Espero que el Gobierno socialista sea leal con España", ha reclamado, y, para ello, espera que "(Ximo) Puig y (Mónica) Oltra --'president' y vicepresidenta del Consell-- empiecen a reclamarle ya a Sánchez aquello que reclamaban a Rajoy".

"PACTOS SECRETOS"

Por otro lado, ha subrayado que "los españoles quieren saber "cuáles son esos pactos secretos que Sánchez no dijo ni explicó pero sí pactó". Y ha manifestado que "el PP va a estar arrimando el hombro en la defensa de los españoles y de la unidad de España", pero no permitirá "ningún cambalache con los que quieren acabar con la igualdad de todos los españoles y dieron un golpe de Estado el 1-O para romper España". "España no está en venta y con los españoles no se juega", ha enfatizado.

En la misma línea, ha cargado contra el nuevo presidente por mantener los Presupuesto Generales del Estado (PGE) de 2018: "Cuando se aprobó el presupuesto hace quince días, me dijeron de todo, que nos conformábamos con las migajas".

Entre las partidas, ha defendido que "en esta tierra hace falta mantener los trasvases" y "necesitamos agua y alcanzar un pacto nacional del agua", así como un cambio en el modelo de financiación que "margina a esta Comunitat" y el impulso a las inversiones.

"NO VAMOS A PEDIR PERDÓN POR SER DEL PP"

A modo de balance, Isabel Bonig ha sostenido que, durante este periodo, "el PP ha reconocido errores, cosas que se han hecho mal y gente que no ha estado a la altura". "Pero no vamos a pedir perdón por ser del PP", ha recalcado: "Estamos orgullosos del ser del PP y trabajaremos por nuestra tierra, Valencia, y por nuestro país que es España, la mejor nación, que la hacemos los 45 millones de españoles y ahí estará el PP defendiéndola siempre".

Ha agradecido así en nombre del PPCV al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "el trabajo realizado estos años, donde ha mejorado el país que recibió". Por contra, ha reiterado que "la historia del socialismo es la historia de la traición y de la ruina a España".

Por su parte, el presidente de la gestora del PP ha puesto el foco sobre el hecho de que "Sánchez es el primer presidente que no es el más votado en las elecciones" y "no tiene ningún programa". A su juicio, "su único objetivo es estar allí y su interés común de todos los que lo apoyaron era sacar al PP de las instituciones".

Pero ha asegurado que "no llegarán a 2020 sin convocar elecciones, porque todos se las piden". "El PP, a partir de ahora, como partido que sabe gobernar, también va a demostrar que sabe hacer oposición: la más férrea cuando se trate de defender los intereses de todos los españoles contra quien sea", ha remachado.