PP pide a Espadas la puesta en marcha del plan de intervención social en barrios desfavorecidos de la capital

2/06/2018 - 16:49

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Lola De Pablo-Blanco ha exigido al alcalde de la capital, Juan Espadas (PSOE), que ponga en marcha el plan local de intervención social en zonas desfavorecidas --antiguo programa Zonas-- "paralizado desde el dos de mayo, y, a día de hoy, desconocemos cuál va a ser la aportación económica por parte de la Junta y qué hará el Ayuntamiento".

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

La concejal ha destacado que "el alcalde prometió que no habría ninguna interrupción, pero no sólo está interrumpido sino que aún no se ha contratado la elaboración de dicho plan, por tanto el personal de estos programas de intervención social están en sus casas y la población sin atender", según ha informado el partido en una nota.

A juicio de la popular, "esto demuestra la falta de planificación y previsión de Espadas que no ha tramitado en tiempo y forma el expediente de refuerzo de personal", concretamente de 39 trabajadores --17 son trabajadores sociales, ocho educadores, seis auxiliares administrativos, cinco psicólogos, un sociólogo, un graduado social y un Técnico de Administración General-- y vecinos sin atención social.

"Espadas siendo conocedor de la situación extrema que viven los Servicios Sociales del Ayuntamiento y sabiendo el día de la terminación del este programa de intervención social lo ha dejado morir sin prever una solución de continuidad y sin que la Junta tenga otra convocatoria publicada", ha reiterado la edil popular.

En este sentido, De Pablo-Blanco se ha preguntado "cómo va a resolver Espadas esta interrupción 'sine die', sin saber cuánto van aportar ni a cuántos va a poder contratar. Los días pasan y no vale con decir que está tramitando el expediente, que es algo que tuvieron que hacer hace seis meses, que sabían que terminaba el Programa Zonas".

La edil ha explicado además que "hay Unidades de Trabajo Social (UTS), como la del Polígono Norte, dónde no se dan nuevas citas hasta el 26 de junio debido a la falta de personal, y en Tres Barrios no hay citas hasta octubre. UTS sin personal y sin atender a la población. Es algo que el gobierno del PSOE de Espadas lo sabe y tampoco hace nada".

"La falta de continuidad del plan local de intervención en zonas desfavorecidas afecta muy gravemente a la continuidad y calidad en la prestación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla en los barrios con mayores necesidades de transformación social, por lo que el Gobierno municipal debe tomar medidas cuanto antes", ha reiterado.

De esta manera, De Pablo-Blanco ha señalado que "desde el Grupo Popular estamos muy preocupados por este asunto", dado que "en el Pleno preguntamos por la continuidad de dicho programa de intervención social, a lo que el gobierno del PSOE nos respondió que los fondos proceden del Programa Europeo 'Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía', concedido a la Junta de Andalucía para los años 2018, 2019, 2020, 2021".

Así, la concejal ha apuntado que "se deduce que se desconoce completamente cuáles son las cuantías de las que va a disponer el Ayuntamiento de Sevilla. Además, dicha convocatoria no ha salido en el momento presente".

"Todo ello supone una falta de concreción absoluta, ya que no sabemos cómo se va a financiar el plan local de intervención en zonas desfavorecidas, a pesar de que ya ha concluido el periodo de vigencia actual y, por tanto, el Programa se encuentra paralizado", ha lamentado.

Por ello, desde el Grupo Popular han pedido una mayor implicación de la Junta de Andalucía en los planes integrales, así como que financien "correctamente y como deben los programas que tienen cofinanciados con el Ayuntamiento de Sevilla".

Por último, la edil ha exigido al gobierno de Espadas que "se ponga las pilas, tramite el expediente de refuerzo, resuelva este problema para que, a la mayor brevedad posible, se preste este importante servicio social en los barrios más desfavorecidos y que el personal vuelva a sus puestos de trabajo".