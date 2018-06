La Feria del Libro rinde un emotivo homenaje a Tomás Hoyas y recuerda la figura de Antonio Fraguas 'Forges'

2/06/2018 - 16:55

La Feria del Libro de Valladolid ha vivido una jornada de homenajes con un emtovio acto en recuerdo al periodista local Tomás Hoyas y una recopilación de viñetas de humoristas gráficos en memoria de Antonio Fraguas 'Forges', ambos fallecidos durante el último año.

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

La sala principal del Teatro Zorrilla ha acogido este acto en el que amigos y compañeros del columnista y periodista Tomás Hoyas recordaron su figura dentro y fuera de la redacción y en el que han participado la redactora jefa de El Diario de Valladolid-El Mundo de Castilla y León, María del Romero Mayor, la columnista de El Norte de Castilla, Lola Leonardo, el humorista gráfico José María Nieto y el artista plástico Jesús Capa, señala la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

"Era un hombre esencialmente bueno. Sus artículos podían gustar más o menos, yo los he definido alguna vez como pellizquitos de monja, pero era una persona que quedaba bien con todo el mundo pero porque le salía de verdad", ha descrito María del Romero Mayor, quien ha recordado cómo "la noticia pura no se le daba muy bien porque tenía una gran riqueza lingüística ; tuve la osadía de decirle una vez que se ciñera al sujeto, verbo y predicado y no me lo ha perdonado nunca".

Por su parte José María Nieto ha dicho de él que "era un bohemio, de esos que casi no quedan, pero luego cuando se sentaba a escribir todo ese caos se convertía en una fuente maravillosa de palabras bellas". "Ahora se impone una forma acelerada pero él pertenecía a esa generación de escritores de periódico que se sentaban con calma a reflexionar sobre la actualidad y eso hay que reivindicarlo", ha añadido.

Lola Leonardo, con quien coincidió Hoyas en muchos cierres de edición en El Mundo y más tarde como articulistas en El Norte de Castilla, ha recordado que los dos "amaban" el lenguaje. "Estábamos todo el día investigando con palabras y buscando... El con sus diccionarios sobre la mesa, yo con google y llegábamos a inventarnos palabras. Pero lo más bello fue la relación de fuera", ha manifestado.

El artista visual Jesús Capa ha reconocido que su relación con Hoyas se ha fraguado más en los bares y ha hecho un repaso de los locales más frecuentados por ambos, con los sobrenombres que ponía a los camareros.

VIÑETAS

En el exterior del pabellón infantil de la 51ª Feria del Libro cinco viñetas recuerdan a Antonio Fraguas Forges con obras de cinco viñetistas publicaron el mismo día de su fallecimiento: Sansón (El Norte de Castilla), José María Nieto (ABC), Orcajo (El Día de Segovia), Álvaro (Tribuna de Valladolid) y Moscas de compañía (últimoCero).

"Forges el humorista gráfico que más ha influido en más escritores en España. Era también muy querido, todo el mundo le valoraba muchísimo y en ese sentido es un modelo a imitar y todos los humoristas tenemos como referente ineludible", ha expresado José María Nieto.

Entre tanto Ana y María, de Moscas de Compañía también le consideran un referente y un defensor de la libertad de expresión. Su viñeta sirve para reflexionar qué ocurriría si Forges hubiera comenzado su carrera en estos momentos con tantos recortes de libertades, concluye el comunicado.