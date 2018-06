UPN, PSN, PPN y Ciudadanos respaldan la manifestación contra la política lingüística del Ejecutivo foral

2/06/2018 - 19:52

Representantes de UPN, PSN, PPN y Ciudadanos han respaldado este sábado la manifestación convocada en Pamplona en contra de la política lingüística del Gobierno de Navarra bajo el lema 'Por el futuro de todos, en igualdad'.

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que esta manifestación "lo que dice alto y claro es que queremos igualdad de oportunidades" y que "todos los navarros, más allá de que sepamos o no euskera tengamos el mismo derecho y oportunidades para ser funcionarios".

Ha destacado que la movilización de este sábado reivindica la "libertad para aprender o no euskera libremente, para que se nos considere a todos con los mismos derechos". "No es una manifestación contra el euskera sino contra la política lingüística y de empleo que está haciendo este Gobierno" que "lo que quiere es un enfrentamiento", ha remarcado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha asegurado que "esta no es una manifestación contra el euskera" sino "contra la política lingüística que está practicando este Gobierno" y en defensa de "la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública".

"Es una manifestación cívica de respuesta de la ciudadanía navarra a una política que entiende que no está siendo positiva para la mayoría social de esta comunidad", ha remarcado. "Hay que dejar claras estas cosas y que no se manipule ni tergiverse las consignas por las que se ha venido a esta manifestación", ha añadido.

Por otro lado, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha dicho "sí a la libertad lingüística y no a la imposición del euskera para acceder a la administración, en la educación, en las empresas, en los medios de comunicación y tampoco en nuestra vida ordinaria".

En este sentido, ha rechazado que al llamar a un centro de salud "nos contesten en euskera cuando lo hablan siete de cada cien navarros y el 93% no lo conoce y no lo usa".

"Sí al euskera, a su conocimiento, a que es una lengua propia, pero recordemos que no es una lengua oficial y por lo tanto no se puede imponer", ha concluido.

Finalmente, el portavoz de Ciudadanos Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado que "estamos asistiendo a los primeros movimientos del mundo nacionalista que es implacable en cuanto a imponer sus señas de identidad". "El euskera para ellos es algo fundamental y han empezado ya a hacer movimientos, cada vez más duros" que trata "poco a poco de imponer una lengua que es de todos los navarros", ha aseverado.

Pérez-Nievas ha reclamado "libertad" para los ciudadanos que pertenecen a la zona no vascófona de Navarra "donde la presencia del euskera es inexistente" y "nunca ha sido parte de nuestra cultura" y a los que "no se nos puede discriminar en el acceso a la función pública en plazas que no requieren para nada el conocimiento del euskera".

En este sentido, ha llamado a "rescatar el euskera de manos de este Gobierno que lo utiliza de manera descarada políticamente".